تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويلعب دور الضحية!



مدريد (أ ف ب)



اعتبر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، أن ريال مدريد حامل اللقب يلعب دور الضحية و«فقد عقله»، بعد الانتقادات التي وجهها إلى الجهاز التحكيمي في البلاد.

وتعرض ريال مدريد للهزيمة أمام إسبانيول الذي يواجه خطر الهبوط 0-1 السبت، ثم أرسل بعد ذلك رسالة غاضبة إلى الاتحاد الإسباني لعبة انتقد فيها التحكيم في البلاد ووصفه بأنه «فاسد» و«فقد مصداقيته تماماً».

وشعر ريال مدريد متصدر الدوري بالاستياء، عندما أفلت مدافع إسبانيول كارلوس روميرو من البطاقة الحمراء، بسبب مخالفة ارتكبها بحق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

وقال تيباس للصحفيين إثر حضور اجتماع مع أندية الدوري والاتحاد الإسباني وممثلي لجنة التحكيم الإسبانية «ريال مدريد يريد الحاق الأذى بالبطولة (الدوري الإسباني)، وليس فقط بالمجموعة التحكيمية».

وأضاف «بنوا قصة الضحية، وأعتقد أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الرسالة التي نشروها في اليوم التالي، لقد تم تضخيم هذه القضية بشكل غير متناسب، لقد فقدوا عقولهم».

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن ريال مدريد رفض حضور الاجتماع الذي عقد من أجل مناقشة تحسينات كرة القدم في البلاد.

وذكر الاتحاد في بيان إن رئيس لجنة التحكيم لويس ميدينا كانتاليخو اقترح «بث التسجيلات الصوتية لمراجعات في «الفار» مباشرة، بشرط أن يسمح «الفيفا» بذلك».

وأشاد رافايل لوسان، رئيس الاتحاد الإسباني الذي فاز باستئناف ضد قرار منعه من تولي مناصب عامة لمدة سبع سنوات، بالاجتماع باعتباره بداية حقبة جديدة، وقال في هذا الصدد «لتكن هذه بداية حقبة جديدة ومختلفة، لدينا الفرصة لنبنيها معاً».