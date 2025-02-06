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الرياضة

الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي

الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي
6 فبراير 2025 21:42

 
الرياض (د ب أ)

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اكتسح الشباب ضيفه الخليج 5-1، ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي لكرة القدم.
ورفع الشباب رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الخليج عند 27 نقطة في المركز الثامن.
وتقدم الشباب عن طريق ويسلي هويدت في الدقيقة 25، قبل أن يدرك عبدالله السالم التعادل للخليج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الدقيقة 63 سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمد لله الهدف الثاني للشباب، قبل أن يضيف هدفين في الدقيقتين 77 و89 منصباً نفسه نجماً للمباراة بهاتريك، فيما عاد هويدت ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز القادسية على ضيفه الرائد 2- صفر، ورفع القادسية رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.
وسجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الأول للقادسية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف زميله خوليان كينونيس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وشهدت المباراة تعرض عبدالله هزازي لاعب الرائد للطرد في الدقيقة 48.

السعودية
الدوري السعودي
الشباب
الخليج
عبدالرزاق حمدالله
القادسية
أوباميانج
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