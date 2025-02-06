الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هجن الرئاسة تفوز بسيف خادم الحرمين الشريفين في الجنادرية

هجن الرئاسة تفوز بسيف خادم الحرمين الشريفين في الجنادرية
6 فبراير 2025 22:04

الرياض (وام)


رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بسيف مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، الذي أقيم مساء أمس في ميدان الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، وسيف السباق السنوي للاتحاد العُماني لسباقات الهجن الذي أقيم الأسبوع الماضي في ميدان صحار بسلطنة عُمان.

 

أخبار ذات صلة
«ثلاثية» لخيول ياس و«معالي الشحانية» بطل «ماراثون العين»
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة


وقال معاليه، في تصريحات له بهذه المناسبة، إن هذه الإنجازات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الهجن في الدولة، من خلال الدعم الكبير الذي تلقاه في جميع المحافل التراثية التي تحتضنها الدولة، وأضاف أن إنجازات هجن الرئاسة ثمرة هذا الدعم والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة التي تحرص على تعزيز قيم التراث والماضي الأصيل.
وأشار إلى أن هجن الرئاسة اعتادت الفوز بالمراكز الأولى، والصعود إلى منصات التتويج في مختلف الميادين، وكان إنجاز «الوارية» في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسام شرف يزين مقصورة الشرف للقلعة الحمراء.
وأثني معاليه على الجهود التي قام بها فريق هجن الرئاسة خلال الفترة الماضية التي تكللت بمراكز الصدارة في مختلف السباقات، ما يعكس جودة المنتج والمستوى العالي للمطايا، ووعد بمواصلة رحلة الإنجازات في مختلف السباقات.
كانت «الوارية» لهجن الرئاسة قد فازت بسيف مهرجان خادم الحرمين الشريفين للحول المفتوح لتعانق الرمز في زمن قدره 12:28:49 دقيقة، بعد أن قدمت أفضل أداء طوال مراحل السباق، لتواصل هجن الرئاسة رحلة المجد والتفوق وحصد المراكز الأولى في كل الميادين.
وسبق لـ«الوارية» أن حصلت على السيف في قطر والكويت لتحقق الهاتريك بجدارة وتميز كبيرين.

الإمارات
سلطان بن حمدان
هجن الرئاسة
الهجن
السعودية
عمان
الكويت
قطر
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ثلاثية» لخيول ياس و«معالي الشحانية» بطل «ماراثون العين»
الرياضة
«ثلاثية» لخيول ياس و«معالي الشحانية» بطل «ماراثون العين»
اليوم 13:30
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©