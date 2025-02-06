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الرياضة

كلباء يحصد «العلامة الكاملة» بـ«ريمونتادا» أمام الشارقة

كلباء يحصد «العلامة الكاملة» بـ«ريمونتادا» أمام الشارقة
6 فبراير 2025 22:30

 
فيصل النقبي (كلباء)

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حصد كلباء 3 نقاط غالية أمام الشارقة، بعدما حول خسارته بهدف إلى الفوز 2-1، في افتتاح «الجولة الـ15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد كلباء.
وسجل مهدي قايدي هدفي «النمور» في الدقيقتين 86 والسادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فيما أحرز كايو لوكاس هدف «الملك» في الدقيقة 82، ووصل كلباء إلى «النقطة الـ21»، فيما يملك الشارقة «37 نقطة»، وفشل في استعادة الصدارة من شباب الأهلي.
رغم أن الشوط الأول جاء خالياً من الأهداف، فإن الشوط الثاني جاء مثيراً، خاصة في الدقائق الأخيرة، وسجل لوان بيريرا هدفاً للشارقة، ألغاه الحكم للتسلل، وافتتح كايو لوكاس التسجيل لمصلحة الشارقة في الدقيقة 82، إلا أن كلباء نجح في العودة بـ«ريمونتادا»، عن طريق مهدي قايدي الذي سدد كرة قوية اصطدمت برأس ماجد حسن، وهزت الشباك في الدقيقة 86، قبل أن يضيف قايدي الهدف الثاني لـ«النمور» في الثواني الأخيرة.

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
الشارقة
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