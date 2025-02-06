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الرياضة

الحسين إربد بطل «السوبر» في الأردن

الحسين إربد بطل «السوبر» في الأردن
6 فبراير 2025 23:15

عمان (أ ف ب)

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تُوج الحسين إربد بطلاً للكأس السوبر الأردنية في كرة القدم لموسم 2024-2025، بتعادله مع الوحدات سلباً على ملعب الحسن في مدينة إربد في مباراة الإياب، مستفيداً من فوزه 3-1 ذهاباً الأحد الماضي.
وأحرز الحسين لقب الكأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2003.
وقاد الحسين المدرب البرتغالي جواو موتا الذي تُوج مع الفريق بلقبه الأول، معوضاً الإخفاق في بطولة درع الاتحاد، والخروج من الدور نصف النهائي أمام السلط الذي تُوج باللقب على حساب الوحدات.
وكان الحسين إربد الذي تأسس عام 1964، نال الموسم الماضي لقب بطولة دوري للمرة الأولى في تاريخه، وهو يتصدر حالياً الترتيب، في نهاية دور الذهاب برصيد 31 نقطة، مبتعداً بفارق 5 نقاط عن الوحدات صاحب المركز الثاني، كما تأهل لمواجهة الشارقة الإماراتي في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2.
ويحمل الفيصلي الرقم القياسي بعدد الألقاب في الكأس السوبر بواقع 17 مرة، بينما يأتي الوحدات ثانياً بـ15 مرة، والرمثا 3 مرات، وشباب الأردن والحسين إربد مرتين، ومرة واحدة لكل من الجزيرة والأهلي.

الأردن
كأس السوبر
الوحدات
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