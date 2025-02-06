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الرياضة

الأهلي ينفرد مؤقتاً بصدارة الدوري المصري

الأهلي ينفرد مؤقتاً بصدارة الدوري المصري
6 فبراير 2025 23:23

 
القاهرة (د ب أ)

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انفرد النادي الأهلي حامل اللقب مؤقتاً بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفضل الفوز على ضيفه بتروجيت 2-1 في الجولة الثانية عشرة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف أحرزه إمام عاشور عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18، وانفرد عاشور نجم الزمالك السابق، بصدارة قائمة الهدافين برصيد سبعة أهداف بفارق هدف عن عمرو ناصر لاعب فاركو، وناصر منسي مهاجم الزمالك.
وفي الشوط الثاني، واصل اللاعب السلوفيني المنضم حديثاً للأهلي، نيج جراديسار، توهجه وسجل في الدقيقة 67 ثالث هدف له مع فريقه الجديد في ثالث مباراة له بالدوري الممتاز، بعد تمريرة متميزة من محمد عبدالله علي.
وفي الثواني الأخيرة للمباراة رد أحمد فاروق بهدف لبتروجيت من ضربة رأس، مستغلاً تمريرة إسلام عبدالله.
وسجل الأهلي انتصاره الثاني على التوالي والسابع هذا الموسم، مقابل خمسة تعادلات، ويبقى هو الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم.
ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة، ليقفز إلى الصدارة مؤقتاً بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي يواجه مضيفه سموحة الجمعة، وتوقف رصيد بتروجيت عند 17 نقطة في المركز السابع.

مصر
الدوري المصري
الأهلي
بيراميدز
إمام عاشور
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