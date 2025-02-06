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الرياضة

بنزيمة بطل «مشهد النهاية» في لقاء الاتحاد والتعاون!

بنزيمة بطل «مشهد النهاية» في لقاء الاتحاد والتعاون!
6 فبراير 2025 23:27

 
الرياض (د ب أ)

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قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة، فريقه الاتحاد إلى فوز مثير 2-1، على مضيفه التعاون، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري السعودي لكرة القدم.
ورفع الاتحاد، الذي حقق فوزه السادس عشر هذا الموسم، رصيده إلى 49 نقطة، ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتاً، في انتظار ما تسفر عنه نتيجة مباراة الهلال مع ضمك، السبت، ضمن الجولة ذاتها.
وسيكون الاتحاد في الجولة المقبلة على موعد مع مواجهة مع مضيفه الوحدة، قبل المواجهة الأهم مع الهلال 22 فبراير الجاري.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد التعاون عند 24 نقطة في المركز التاسع.
وتقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق عبدالرحمن العبود، حيث سدد نجم خط الوسط البرازيلي فابينيو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليتصدى لها عبدالقدوس عطية، حارس التعاون، لترتد أمام العبود القادم من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة في الشباك.
ونجح التعاون في إدراك التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول عن طريق موسى بارو، الذي استغل كرة عرضية من ركنية لفريقه، ليسددها من الوضع طائراً، وتصطدم بقدم دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد، لتهز الشباك.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل بنزيمة هدف الفوز للاتحاد، بعدما تلقى تمريرة رائعة من حسام عوار في عمق دفاع التعاون، ليضع الكرة في الشباك مسجلاً الهدف الثاني.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدوري السعودي
السعودية
اتحاد جدة
التعاون
كريم بنزيمة
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