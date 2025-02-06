أُنس جابر تُودع «مبادلة أبوظبي المفتوحة» للتنس



أبوظبي (الاتحاد)



ودعت التونسية أُنس جابر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، حيث خرجت من ربع النهائي للعام الثاني على التوالي، بعد خسارة مواجهة مثيرة أمام حاملة اللقب إلينا ريباكينا.

وبهذا، حجزت اللاعبة الكازاخستانية مقعدها في نصف النهائي، لتنضم إلى كل من بليندا بينشيتش وأشلين كروجر وليندا نوسكوفا.

شهدت المواجهة السادسة بين جابر وريباكينا مستوى فنياً رفيعاً، حيث قدّمت اللاعبتان إحدى أبرز المباريات في البطولة على الملعب الرئيسي، وسط أجواء جماهيرية متميزة، وتبادل الطرفان السيطرة خلال اللقاء، لكن الحسم جاء في شوط كسر التعادل، ليمنح ريباكينا بطاقة العبور إلى «المربع الذهبي».

دخلت حاملة اللقب المباراة بقوة، مستفيدة من انطلاقة ثابتة جعلتها تفرض هيمنة واضحة على المجموعة الأولى، ورغم محاولات جابر لاستعادة إيقاعها، إلا أن ريباكينا أنهت المجموعة بسهولة، وفي المجموعة الثانية، قدّمت اللاعبة التونسية ردة فعل قوية، حيث رفعت من مستوى أدائها، ونجحت في فرض مجموعة ثالثة فاصلة.

في المجموعة الحاسمة، بدت ريباكينا قريبة من حسم اللقاء، عندما كسرت إرسال جابر، وتقدمت 3-2، غير أن التونسية أظهرت شخصية قوية واستعادت كسر الإرسال على الفور، ثم فازت بشوط إرسالها لتُعادل النتيجة 4-4، استمر السجال بين اللاعبتين، حتى شوط كسر التعادل، حيث فرضت ريباكينا إيقاعها، لتحسم المباراة بفوز صعب 6-2 و4-6 و7-6.

في المقابل، نجحت بليندا بينشيتش، حاملة لقب بطولة مبادلة أبوظبي 2023، في بلوغ نصف النهائي بعدما تفوقت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في مواجهة أعادت إلى الأذهان نهائي أولمبياد طوكيو 2020، الذي شهد تتويج اللاعبة السويسرية بالميدالية الذهبية.

دخلت بينشيتش المواجهة بثقة، مستفيدة من فوزها الكاسح في الدور السابق على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا دون خسارة أي شوط، إلا أن اللقاء أمام فوندروسوفا كان أكثر تعقيداً، حيث تميز بكثرة كسر الإرسال، وهو ما يعكس التنافس الشديد بين اللاعبتين، ورغم ذلك، نجحت بينشيتش في فرض إيقاعها خلال اللحظات الحاسمة، لتحسم المجموعة الأولى 7-5.

ورغم ابتعادها عن الملاعب لفترة بسبب إجازة الأمومة التي انتهت في أكتوبر الماضي، إلا أن المصنفة السويسرية أظهرت تحسناً ملحوظاً في مستواها، وواصلت تألقها في المجموعة الثانية بأداء متزن، مكّنها من تحقيق انتصار مستحق 7-5 و6-3، لتحجز مقعدها في نصف النهائي في بطولة تحمل لها ذكريات ذهبية.

كما حققت الأميركية أشلين كروجر فوزاً مثيراً على الكندية ليلى فرنانديز، وصيفة أميركا المفتوحة 2021، لتبلغ نصف نهائي بطولة من فئة 500 نقطة للمرة الأولى في مسيرتها.

وأظهرت كروجر «20 عاماً»، قدرات هجومية متميزة، حيث أطلقت 8 إرسالات ساحقة، من بينها 5 في المجموعة الأولى التي انتزعتها بصعوبة 7-5.

ورغم معاناة فرنانديز من عدم الاستقرار في الإرسال، حيث ارتكبت 7 أخطاء مزدوجة، إلا أنها قدمت أداءً تنافسياً، ونجحت في اقتناص المجموعة الثانية، مما فرض مجموعة ثالثة فاصلة، غير أن كروجر كانت الأكثر ثباتاً وقوة في اللحظات الحاسمة، حيث فرضت سيطرتها على المجموعة الأخيرة، لتحسم اللقاء 7-5 و4-6 و6-2، وتواصل مشوارها المتميز في البطولة.

وفي آخر مباريات الفردي، واصلت التشيكية ليندا نوسكوفا تألقها، وبعد فوزها على باولا بادوسا، حققت انتصاراً جديداً على ماجدا لينيت 6-4 و6-3، لتضمن مقعدها في الدور التالي، حيث تواجه الأميركية كروجر.