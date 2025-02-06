الإمارات تعلن القائمة المشاركة في «أساطير الخليج» بالكويت

دبي (وام)



أعلن جمعة ربيع، مدرب منتخب الإمارات لأساطير كرة القدم، القائمة المرشحة لخوض التدريبات استعداداً للمشاركة في بطولة «أساطير الخليج» الأولى.

ويشارك منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب قطر، والكويت، وعُمان، في مباريات البطولة التي تقام بالكويت من 20 إلى 24 فبراير الجاري.

تضم القائمة المعلنة 19 لاعباً هم ماجد ناصر، ووليد سالم، ومنذر القحطاني، ومهند سالم، وياسر سالم، ويوسف جابر، وبشير سعيد، وعبد الله مال الله، وسعيد حسين، وهلال سعيد، وعبد الرحيم جمعة، وسبيت خاطر، وناصر خميس، وسالم خميس، ومحمد راشد النقبي، وأحمد خميس، ورامي يسلم، وإسماعيل مطر، وفيصل خليل.

ويتألف الجهازان الفني والإداري من وليد عبيد، مساعداً للمدرب، وعباس إبراهيم، مدرباً للحراس، ومحمد عبيد الظاهري، مديراً للمنتخب، وعبدالقادر حسن إدارياً.