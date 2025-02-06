ليفربول يصعق توتنهام ويضرب موعداً مع نيوكاسل



لندن (أ ف ب)



لحق ليفربول حامل اللقب بنيوكاسل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه الساحق على ضيفه توتنهام 4-0، في إياب الدور نصف النهائي.

وقلب ليفربول بالتالي خسارته 0-1 ذهاباً وبلغ المباراة النهائية للمرة الخامسة عشرة، حيث يلتقي نيوكاسل الفائز على أرسنال 2-0 إياباً على غرار الذهاب، في 16 مارس على ملعب ويمبلي.

وسجل الهولندي كودي خاكبو (34)، والمصري محمد صلاح (51 من ركلة جزاء)، والمجري دومينيك سوبوسلاي (75)، والهولندي الآخر فيرجيل فان دايك (80) الأهداف الأربعة لليفربول.

وأشرك المدرب الاسترالي توتنهام بوستيكوجلو مدافعه النمسوي الجديد كيفن دانسو المنضم إليه في الأيام الأخيرة من لنس الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية، في حين جلس الوافد الآخر المهاجم الفرنسي ماتيس تيل القادم من بايرن ميونيخ الألماني على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، لكنه حصل على فرصته بسرعة أواخر الشوط الأول، إثر إصابة البرازيلي ريشارليسون.

وكانت الفرصة الأولى لصلاح بين يدي حارس توتنهام التشيكي الشاب أنتونين كينسكي (6)، ثم أخرى للأوروجوياني داروين نونييز (27).

وسجل سوبوسلاي هدفاً، إثر كرة أمامية متقنة من صلاح لكنه ألغي بداعي التسلل (29).

ونجح ليفربول في التقدم، عندما مرر صلاح كرة بخارج قدمه داخل المنطقة مرت من أمام الجميع، وتهيأت أمام خاكبو الذي سددها داخل المرمى(34).

والهدف هو الخامس لخابكو في هذه المسابقة هذا الموسم.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني، إثر اعاقة حارس مرمى توتنهام كينسكي لنونييز داخل المنطقة، تصدى لها صلاح، وسددها قوية في الزاوية اليمنى العليا (51).

وهو الهدف الـ26 لصلاح في 34 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وسدد الهولندي الآخر راين خرافنبرخ كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من القائم (74).

وحسم ليفربول النتيجة بعد لعبة مشتركة رائعة، وصلت فيها الكرة الى سوبوسلاي داخل المنطقة، سددها زاحفة داخل الشباك مسجلاً الهدف الثالث لفريقه (75).

واختتم القائد فان دايك مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع مستغلاً ركلة ركنية، فارتقى فوق الجميع، وتابعها في الشباك (80).

وكان ليفربول تغلب على تشيلسي في نهائي العام الماضي 1-0 بعد التمديد، في حين خسر نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد 0-2 عام 2023.