برشلونة وسوسيداد يكملان عقد نصف نهائي كأس إسبانيا

مدريد (أ ف ب)



أكمل برشلونة وريال سوسيداد عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم، بفوز الأول على مضيفه فالنسيا بخماسية نظيفة، بينها هاتريك للمهاجم السابق للأخير فيران توريس، والثاني على ضيفه أوساسونا 2-0 في ربع النهائي.

ولحق برشلونة وريال سوسيداد بقطبي العاصمة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اللذين تأهلا بفوز الأول الكبير على ضيفه وجاره خيتافي بخماسية نظيفة الثلاثاء، في افتتاح الدور ربع النهائي، والثاني الصعب على مضيفه وجاره ليجانيس 3-2.

في المباراة الأولى، فرض المهاجم السابق لفالنسيا الدولي توريس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق الثالثة و17 و30، وأضاف فيران لوبيز الهدف الثالث (23) ولامين يامال الخامس (59).

وبكر برشلونة، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (31) آخرها عام 2021، بالتسجيل عبر توريس، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من المدافع أليخاندرو بالدي، فتابعها من مسافة قريبة على يسار الحارس المقدوني الشمالي ستولي ديميترييفسكي (3).

وأضاف توريس الذي دافع عن ألوان فالنسيا في الفترة بين 2017 و2020 سجل خلالها 9 أهداف في 97 مباراة، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي لمدة موسمين، ومنه إلى برشلونة في ديسمبر 2021، الهدف الثاني مستغلاً كرة مرتدة من القائم الأيسر، إثر تسديدة قوية للجناح لامين يامال من مسافة قريبة، تابعها بيمناه داخل المرمى (18).

وأضاف لوبيز الهدف الثالث، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من بيدري، فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة مراوغاً الحارس ديميترييفسكي، قبل أن يتابعها داخل المرمى الخالي (23).

وأنقذ الحارس الدولي البولندي السابق شتشيزني مرماه من هدف لأصحاب الأرض بإبعاده تسديدة قوية لبيبيلو من مشارفة المنطقة إلى ركنية لم تثمر (24).

وحقق توريس الهاتريك، عندما تلقى كرة من القائد الجناح الدولي برازيلي رافينيا عند مشارف المنطقة، فهيأها لنفسه، وسددها قوية زاحفة على يمين الحارس ديميترييفسكي (30).

وحرم القائم الأيمن لامين يامال من هز الشباك، إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة (53).

ونجح لامين في هز الشباك بعد ست دقائق بتسديدة زاحفة بيسراه ارتطمت بقدم أحد المدافعين وخدعت الحارس ديميترييفسكي (59).

وعاد برشلونة إلى ملعب «ميستايا»، بعدما تغلب عليه 2-1 بثنائية لمهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المرحلة الأولى من الدوري في 17 أغسطس الماضي، ثم جدد الفريق الكاتالوني فوزه على فالنسيا، صاحب ثمانية ألقاب آخرها عام 2019، قبل عشرة أيام، عندما أكرم وفادته 7-1.

وفي الثانية، حسم ريال سوسيداد نتيجة المباراة في نصف الساعة الأولى بتسجيله الهدفين عبر أندر بارينيتشيا (21) وبرايس منديز (31)، إثر تمريرتين حاسمتين من القائد ميكل أويارسابال.

وتلقى أوساسونا ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعه أليخاندرو كاتينا في الدقيقة 35.

وثأر ريال سوسيداد، البطل ثلاث مرات آخرها 2020، لخسارته أمام أوساسونا الوصيف مرتين (2005 و2023) قبل أربعة أيام عندما سقط أمامه 1-2 في الدوري.