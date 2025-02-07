فيورنتينا يخدم نابولي بضرب الإنتر!

روما (أ ف ب)



أسدى فيورنتينا خدمة كبيرة لنابولي، عندما حرم الإنتر «حامل اللقب» من اللحاق به إلى الصدارة بالفوز عليه 3-0 في مباراة من المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم استكملت مجرياتها، بعد أن توقفت قبل شهرين لدى تعرض لاعب الأول إدواردو بوف لعارض صحي.

وسجل الأهداف الثلاثة لوكاس رانييري (59) ومويز كين (64 و89).

وبقي نابولي مبتعداً في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن الإنتر الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم (54 مقابل 51)، في حين رفع فيورنتينا رصيده إلى 42 نقطة، وارتقى إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق الأهداف أمام لاتسيو.

وكانت المباراة توقفت قبل نحو شهرين، وتحديداً في الأول من ديسمبر، إثر عارض صحي تعرض له بوف الذي أغمي عليه، ونقل إلى المستشفى.

وتوقفت المباراة حينها في الدقيقة 17 واستكملت من هذه الدقيقة بالذات.

وقال رانييري صاحب الهدف الاول «قدمنا مستوى مدهشاً، نستطيع الاحتفال لأن الجميع كان رائعاً».

وأضاف «يتعين علينا أن نكون طموحين، ويجب أن نواصل اللعب بهذه الطريقة، لأني واثق بأن أمراً جيداً سيحصل لنا في النهاية».

أما مدرب الإنتر سيموني اينزاجي، قال «نستحق الخسارة، ويجب تهنئة فيورنتينا، لأن لاعبيه قاموا بكل شيء لم نقم به نحن».

وظن الإنتر انه افتتح التسجيل، عندما استغل البرازيلي كارلوس أوجوستو كرة من زميله أليساندرو باستوني، وسدد داخل الشباك (30)، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل صاحب الهدف، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (الفار).

ورد فيورنتينا من خلال أخطر هجمة له، عندما سدد مهاجمه كين كرة قوية، أنقذها حارس الإنتر الدولي السويسري يان سومر بقدمه، قبل أن تجتاز خط المرمى (34).

وافتتح رانييري التسجيل لفيورنتينا مطلع الشوط الثاني، مستغلاً ركلة ركنية (59)، مسجلاً باكورة أهدافه هذا الموسم، قبل أن يضيف كين الثاني من كرة رأسية عند القائم الثاني (64)، ورمى أينزاجي بكل أوراقه الهجومية في محاولة لتعديل النتيجة، لكن دفاع فيورنتينا صمد حتى النهاية.

وحسم فيورنتينا النتيجة نهائياً في مصلحته، عندما أضاف كين هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

ورفع كين رصيده إلى 15 هدفاً في الدوري هذا الموسم، وبات يتخلف بفارق هدف واحد عن متصدر الترتيب مهاجم أتالانتا ماتيو ريتيجي.

يذكر أن الفريقين سيلتقيان الاثنين المقبل أيضاً ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري أيضاً.