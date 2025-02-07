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الرياضة

سان جيرمان يصطدم بـ «المفاجأة» في كأس فرنسا!

سان جيرمان يصطدم بـ «المفاجأة» في كأس فرنسا!
7 فبراير 2025 08:15

 
باريس (أ ف ب)


أوقعت قرعة ربع نهائي كأس فرنسا في كرة القدم، باريس سان جيرمان «حامل اللقب» في مواجهة سهلة نسبياً أمام المفاجأة سان بريوشان من الدرجة الوطنية الثانية.
وقال المدرب-الرئيس-المدير الرياضي لسان بريوشان جيوم آلانو في تصريح لقناة «فرانس 3»، حيث سحبت القرعة بمشاركة لاعب التنس ريشار جاسكيه: «إنه أمر رائع»، مضيفاً «استضافة أكبر نادٍ فرنسي خلال الأعوام العشرة، أو الخمسة عشر الماضية أمر استثنائي، من الواضح أننا لن نلعب في ملعبنا الصغير، هذا مستحيل، لكننا سنطرق أبواب جيراننا في بروتاني لمعرفة من يمكنه استضافتنا».
وفجر استاد بريوشان مفاجأة من العيار الثقيل في ثمن النهائي، عندما تغلب على ضيفه نيس 2-1.
وجنبت القرعة بريست مواجهة باريس سان جيرمان الذي سيلتقيه مرة أخرى الثلاثاء في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوقعته في مواجهة دنكيرك من الدرجة الثانية، والذي أطاح بليل من الدور ثمن النهائي بالفوز عليه بركلات الترجيح.
وقال مدرب بريست إيريك روي: «أنا سعيد باللعب على أرضنا»، فيما أبدى المدرب الإسباني لسان جيرمان لويس إنريكي رضاه بنتيجة القرعة، بعدما أعرب عن أمله في عدم مواجهة بريست في ربع النهائي.
وقال «لا لا، في كل مرة ألعب ضدهم يكون لدي الكثير من العمل، لذا أتمنى أن نواجه فريقا آخر».
ويلتقي ممثلا الدرجة الثانية كان وجانجان في قمة ساخنة وثأرية للأول الذي خرج على يد الثاني في ربع نهائي كأس فرنسا في عام 2014.
وكان جانجان فاز على مضيفه كان 2-0 في ربع النهائي في طريقه إلى اللقب، حيث تغلب بعدها على ضيفه موناكو 3-1 في نصف النهائي، ثم رين 2-0 في المباراة النهائية.
ويلعب أنجيه مع رينس الذي أنهى مغامرة بورجوان-جاليو «درجة وطنية ثالثة»، عندما تغلب عليه 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 25 إلى 27 فبراير الحالي.
ب

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رنامج ربع النهائي
بريست - دنكيرك «درجة ثانية»
كان «درجة ثانية» - جانجان «درجة ثانية»
استاد بريوشان «درجة وطنية ثانية» - باريس سان جيرمان
أنجيه - رينس

فرنسا
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