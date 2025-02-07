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الرياضة

فليك يتغزل في «عطش» برشلونة!

فليك يتغزل في «عطش» برشلونة!
7 فبراير 2025 09:46

فالنسيا (رويترز)

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أظهر برشلونة قوته الهجومية الهائلة في فوزه الساحق 5-صفر على مضيفه فالنسيا في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أداء مهيمن قال عنه مدربه الألماني هانزي فليك إنه يجسد ما يريده من فريقه.
ومدد برشلونة مسيرته الخالية من الهزائم إلى عشر مباريات، بعدما سجل أربعة أهداف مبكرة، بفضل ثلاثية من فيران توريس الذي حل بديلاً لروبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، بعدما قرر فليك إراحة لاعبيه الأساسيين.
وقال فليك لمحطة (تي.في.ئي) «إنه أمر مذهل، وهذا هو الأسلوب الذي نريد أن نلعب به، التعطش الذي يتمتع به هذا الفريق للسعي دائماً وراء الهدف التالي، ثم مراراً وتكراراً هو أمر متميز حقاً، هذا فريق شاب تعلم كيفية اللعب بانسجام وبالإيقاع الذي أردناه، وهم يركزون دائماً على تسجيل الأهداف».
وسجل برشلونة 109 أهداف في 35 مباراة في المسابقات كافة هذا الموسم، بمعدل يزيد عن ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، وهدف واحد فقط أقل من 110 أهداف في 53 مباراة سجلها في موسم 2023-2024 بالكامل.
وانضم برشلونة إلى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في نصف النهائي الذي سيقام من مباراتين، ومن المقرر إجراء القرعة يوم الأربعاء المقبل.
وقال فليك «كانت نتيجة رائعة ومهمة للغاية بالنسبة لنا، أنا سعيد للغاية بالطريقة التي لعب بها الفريق، لقد ركزوا منذ البداية، وصنعوا الفرص، وتحلوا بالشراسة، وكان من الجيد أن نتمكن من التسجيل مبكراً، لقد ساعدنا ذلك كثيراً». 

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