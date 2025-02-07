«الزائدة» تؤجل موسم أندريسكو



مونتريال (أ ب)



أكدت نجمة التنس الكندية بيانكا أندريسكو أنها ستؤجل بداية مشوارها في موسم 2025، بعد خضوعها لعملية استئصال الزائدة الدودية.

وكتبت أندريسكو بطلة أميركا المفتوحة عام 2019، في منشور عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور أنها كانت تخطط للمشاركة في بطولة ميريدا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الجاري، قبل خضوعها للجراحة.

وأوضحت «بشكل غير متوقع بدأت أشعر ببعض الآلم الشديدة في المعدة، مما استدعى خضوعي لعملية طارئة لاستئصال الزائدة الدودية، العملية سارت بشكل سلس، وأنا في طريقي للتعافي، خطتي هي العودة إلى اللعب مع بداية موسم الملاعب الرملية، بشكل أقوى من ذي قبل».

وعانت اللاعبة الكندية «24 عاماً» من الإصابات خلال العامين الماضيين، وغابت لتسعة أشهر بسبب مشكلة في الظهر قبل عودتها للملاعب في مايو 2024، لكن أخر مشاركة لها ترجع إلى أكتوبر عبر بطولة بان باسيفيك المفتوحة.