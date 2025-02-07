ألكاراز يستعرض في روتردام



روتردام (أ ف ب)



بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز «المصنف أول» ربع نهائي دورة روتردام الدولية في التنس، بفوزه السهل على الإيطالي أندريا فافاسوري الصاعد من التصفيات 6-2 و6-1، فيما عانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس لتخطي عقبة الهولندي تالون جريكسبور 6-7 و7-6 و7-5 في الدور الثاني.

في المباراة الأولى، حقق ألكاراز فوزاً مريحاً على فافاسوري المصنف 317 عالمياً وفي 63 دقيقة.

وقال الإسباني بعد المباراة: «أعتقد أنني ضربت كل شيء بشكل جيد، أنا فقط آمل أن أتمكن من الاستمرار، وأن أكون أفضل قليلاً في الدور المقبل».

بدأ ألكاراز بداية رائعة، مرتدياً الجهاز الذي يساعد على التنفس، بحكم تعافيه من المرض، وكسر إرسال منافسه في الشوط الأول من المجموعة الأولى قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشوط السابع، ويتقدم 5-2، ثم حسمها 6-2 في 38 دقيقة.

وتابع «الماتادور» تفوقه في المجموعة الثانية، وكسر إرسال الإيطالي ثلاث مرات في الأشواط الثالث والخامس والسابع وأنهاها في مصلحته 6-1 في 25 دقيقة.

وأضاف ألكاراز: «لم أواجه أي صعود وهبوط، وهو أمر جيد بالنسبة لي، وهو أمر أعمل عليه».

وكان الفوز متناقضا تماماً مع مباراته في الدور الأول، عندما احتاج إلى ما يقرب من ثلاث ساعات للتغلب على الهولندي بوتيك فان دي ساندسخولب.

ويلتقي ألكاراز في الدور المقبل مع مواطنه بيدرو مارتينيز الذي أقصى الدنماركي هولجر رونه الخامس بالفوز عليه 6-4 و6-1.

وفي الثانية، بلغ تسيتسيباس ربع النهائي بفوزه الصعب على جريكسبور 6-7 و7-6 و7-5.

واحتاج تسيتسيباس، المصنف ثانياً عشر عالمياً، إلى ساعتين و59 دقيقة، لتخطي عقبة جريكسبور، وأنقذ كرة كانت ستخرجه مبكراً من الدورة التي خسر مباراتها النهائية عام 2022 أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

وهو الفوز الثاني لتسيتسيباس على جريكسبور في مواجهتين بينهما حتى الآن.

وقال مازحاً: «أشعر وكأنني كنت هنا لمدة 10 ساعات، شعرت وكأنني وتالون لعبنا لسنوات، وأشعر وكأن المباراة كانت مثل ماراثون».

وأضاف «لطالما شعرت أنه أخرج أفضل ما لدي، كنا نقاتل بشكل جيد على أرض الملعب، هذه مباريات ستظل في الأذهان».

وضرب تسيتسيباس موعداً مع الإيطالي ماتيا بيلوتشي الصاعد من التصفيات، والذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أطاح بالروسي دانييل مدفيديف الثاني في مباراة ماراثونية من ثلاث مجموعات.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الأولى، حتى نجح الهولندي في كسر إرسال اليوناني في الشوط السادس، والتقدم 4-2، لكن منافسه رد التحية في السابع مقلصاً الفارق إلى 3-4، ثم فرض شوطاً فاصلاً حسمه الهولندي في مصلحته 7-5، وبالتالي المجموعة في 61 دقيقة.

وكان الشوط الفاضل حاسماً في المجموعة الثانية أيضاً، بعدما فرض التعادل نفسه حتى الشوط الثاني عشر، دون كسر من أي من اللاعبين، وكسبه هذه المرة اليوناني 8-6، بعدما أنقذ كرة المباراة عندما تقدم الهولندي 6-5 منهياً المجموعة في 57 دقيقة.

وضرب تسيتسيباس بقوة في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة، وكسر إرسال الهولندي في شوطها الأول وتقدم 1-0 ثم 2-0 و4-2 لكن كريكسبور رد التحية في الشوط الثامن، مدركاً التعادل 4-4، لكن اليوناني فعلنا مجدداً في الشوط الحادي عشر، وتقدم 6-5 قبل أن يحسمها في مصلحته 7-5 في 59 دقيقة.

وبلغ ربع النهائي أيضاً الأسترالي أليكس دي مينور، والروسي أندري روبليف المصنفان ثالثاً ورابعاً توالياً، بفوز الاول على التشيكي ياكوب منسيك 6-4 و6-4، والثاني على المجري فابيان ماروجان 7-6 و7-6 .

وخسر الفرنسي أرتور فيس السابع من الدور الثاني أمام الألماني دانيال ألتماير 4-6 و6-3 و5-7.

وفي ربع النهائي، يلعب دي مينور مع ألتماير، وروبليف مع البولندي هوبرت هوركاتش الثامن.