أنشيلوتي وسيميوني.. «الكفة 23»!



مراد المصري (أبوظبي)



يتجدد الموعد مرة أخرى بين المدربين كارلو أنشيلوتي، ودييجو سيميوني في «ديربي مدريد» المرتقب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم السبت، ضمن «الجولة 23» من الدوري الإسباني لكرة القدم، واللافت أن كل مدرب واجه الآخر 23 مرة، ولا تزال الكفة متساوية بعد هذه السنوات الطويلة، بإجمالي 8 انتصارات لكل منهما، و7 تعادلات.

أما على صعيد «الليجا»، فيصب التفوق نسبياً لسيميوني، وفي 11 مباراة سابقة بينهما، قاد «الأرجنتيني» فريقه إلى الفوز 5 مرات، مقابل فوزين لـ «الإيطالي»، و4 تعادلات.

كانت المرة الأولى التي واجه فيها المدربان بعضهما في «الليجا» في موسم 2014-2013، ووقتها قاد سيميوني فريقه إلى الفوز في «البرنابيو» بهدف سجله دييجو كوستا، وكانت النتائج أفضل لمصلحة «الأرجنتيني»، خلال الفترة الأولى التي تواجد فيها أنشيلوتي مع ريال مدريد، قبل أن تميل الكفة لمصلحة «الإيطالي»، خلال ولايته الثانية مع النادي «الملكي»، حيث تواجه المدربان خلالها في 10 مباريات، وحقق أنشيلوتي 4 انتصارات، مقابل 3 انتصارات لسيميوني، و3 تعادلات.