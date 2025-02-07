«الفيفا» يوقف «اتحادين»

باريس (أ ف ب)



قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إيقاف اتحادي الكونغو وباكستان، وحرمان منتخباتهما من المشاركة في المسابقات الدولية.

وقال «الفيفا» في بيان: إن جمهورية الكونغو موقوفة بسبب «مشكلة خطيرة تتعلق بالتدخل» في شؤون الاتحاد المحلي، موضحاً أنها تتعلق بتشكيل لجنة خاصة لتولي إدارة الاتحاد المحلي أنشأها وزير الرياضة أوج نجويلونديليه لقيادة الاتحاد.

وأوضح مكتب مجلس الاتحاد الدولي في رسالة، أن عضوية الكونغو موقوفة «حتى إشعار آخر»، مضيفاً «لن تتمكن المنتخبات الممثلة للاتحاد الكونغولي، وكذلك الأندية التابعة له من المشاركة في المسابقات الدولية، حتى يتم رفع الإيقاف».

ومن المقرر أن يخوض منتخب «الشياطين الحمر» الكونغولي مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 في مارس المقبل ضد تنزانيا وزامبيا.

ويحتل المنتخب الكونغولي المركز الخامس الأخير، من خسارتين في المجموعة السادسة التي يهيمن عليها المغرب بالعلامة الكاملة في ثلاث مباريات، حيث انسحبت إريتريا.

من ناحية أخرى، تم تعليق عضوية باكستان، بسبب عدم قيامها حتى الآن بمراجعة قوانينها الانتخابية.

وجاء في بيان «الفيفا»: أن العقوبة سيتم رفعها «في حال أقر مؤتمر الاتحاد الباكستاني لكرة القدم النظام الأساسي المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم».