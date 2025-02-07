بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تستقطب مشاركة كبيرة

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت منافسات الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والمخصصة لفئة «بدون البدلة»، في الصالة الرياضية بنادي النصر في دبي، وسط إقبال كبير من لاعبي الأندية والأكاديميات من مختلف الفئات العمرية، لتؤكد البطولة مجدداً مكانتها أحد أهم المحطات لصناعة الأبطال، والارتقاء بالرياضة وجودة المنافسات.

وتستقطب الجولة الثانية من البطولة مشاركة واسعة في فئات الأشبال والناشئين والشباب والكبار والأساتذة، حيث يشهد اليوم الأول منافسات فئات تحت «12 و14، و16» عاماً، فيما يشهد اليوم الثاني منافسات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة، ضمن بيئة تنافسية تهدف إلى إعداد الجيل القادم من الأبطال، وترسيخ دور البطولة محطة استثنائية تجمع أبرز المحترفين على الساحة المحلية.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، أن البطولة تمثل نموذجاً رائداً في تطوير اللاعبين وإعدادهم لخوض الاستحقاقات المحلية والدولية.

وقال: «تعكس المشاركة الواسعة من اللاعبين والأندية في منافسات «بدون البدلة» مدى تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة، ومدى الإقبال عليها من مختلف الفئات، والحدث لا يقتصر على كونه محطة لصقل المواهب الصاعدة، بل يمثل أيضاً فرصة للاعبين من المستويات كافة، لاختبار استراتيجياتهم وتطوير مهاراتهم في بيئة تنافسية عالية المستوى، ما يعزز من قوة المنافسة ويثري الجانب الفني للبطولة».

وأضاف: «تمثل منافسات «بدون البدلة» تحديًا فنياً خاصاً، حيث يتطلب من اللاعبين التكيف مع إيقاع مختلف للنزال يعتمد على المهارة والمرونة والسرعة بشكل أكبر من أساليب السيطرة التقليدية، وهو ما يجعل هذه البطولة منصة مثالية للاعبين من المستويات كافة لاكتساب خبرات جديدة وتعزيز إمكاناتهم، سواء كانوا في بداية مسيرتهم، أو من بين أبرز نجوم الجوجيتسو في الدولة».

وتؤدي البطولة دوراً مهماً في تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ ثقافة الرياضة نمط حياة، حيث تجمع اللاعبين وعائلاتهم في أجواء حافلة بالحماس والتفاعل، ما يسهم في ترسيخ بيئة رياضية محفزة تُشجع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة.