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الرياضة

الشارقة يتجرع «الخسارة القاتلة» للمرة الثانية أمام كلباء

الشارقة يتجرع «الخسارة القاتلة» للمرة الثانية أمام كلباء
7 فبراير 2025 12:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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بعد 655 يوماً، يتجرع فريق الشارقة من «مرارة» الخسارة مرة أخرى أمام كلباء، في «الوقت القاتل»، وجاء «السقوط الأول» موسم 2022-2023، في مباراة الفريقين ضمن «الجولة 24»، وتقدم «النمور» بهدف أحمد جشك في الدقيقة 15، وأدرك سالم سلطان التعادل لـ «الملك» في الدقيقة 93، وشهدت المباراة إهدار بيانيتش ضربة جزاء في الدقيقة 79، ورجح أحمد عامر النقبي كفة كلباء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وفي مباراة الفريقين الأخيرة، قاتل الشارقة من أجل استعادة الصدارة من شباب الأهلي، وتقدم بهدف أحرزه كايو لوكاس في الدقيقة 82، إلا أن كلباء قلب الموازي رأساً على عقب بهدفي مهدي قايدي في الدقيقتين 86 و96.
يعاني «الملك» عدم وجود مهاجم «قناص» يستطيع ترجمة الفرص، رغم تعاقداته المستمرة مع لاعبين في مركز «رأس الحربة».
ورغم أن الأرقام صبت لمصلحة الشارقة، إلا أن النتيجة ذهبت إلى كلباء، وبلغ استحواذ «الملك» 66%، بجانب 15 تسديدة مقابل 5 تسديدات لـ «النمور».
وقال كوزمين مدرب الشارقة:«كرة القدم لم تكن عادلة، ولا نستحق الخسارة أمام كلباء، وتحكمنا في 90% من مجريات اللقاء، وسجلنا هدفاً قبل النهاية، ولم نحافظ عليه، حتى قبل دقيقة من إجراء التغييرات، وحاولنا المخاطرة، وأعتذر لأن فريقي بالفعل بذل جهداً كبيراً وحاول الفوز، لكنها كرة القدم التي لم تكن في مصلحتنا».
وأضاف:«علينا الاستمرار، ولن نقف في مكاننا، والدوري ما زال طويلاً، ونستمر في العمل».

 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كلباء
كوزمين
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