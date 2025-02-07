11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»

أبوظبي (الاتحاد)



يشارك فريق أبوظبي في «الجولة الثانية» من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، والتي تقام في الفجيرة يوم السبت، وسط تنافس عدد كبير من النجوم بمختلف أنحاء الإمارات ومدارس التجديف المختلفة، ويتأهب الفريق لخوض التحدي للمنافسة على ميداليات ومراكز أكثر من فئة في الجولة التي ينظمها اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وأجرى فريق أبوظبي عدداً من التدريبات في مقر أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، والتابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، استعداداً للمشاركة والتحدي القوي، ويشارك ضمن الفريق 11 لاعباً ولاعبة يتوزعون على كل فئات البطولة، وهم سلطان الحمادي، مروان خميس، إبراهيم مرغي، يونس الحوسني، عزيز الحوسني، عذبة علي، عبد العزيز محمد الحوسني، مهير حفيت، إلينا سلادجوفيك، عهود الظاهري، جوكسو أسلان.

ويشارك أبطال فريق أبوظبي في مختلف فئات البطولة أبرزها فردي السيدات، فريد الرجال، زوجي السيدات، زوجي الرجال، رباعي السيدات ورباعي الرجال.

وتأتي مشاركة فريق أبوظبي ضمن رؤية واستراتيجية النادي في تحضير وإعداد المواهب، من أجل المشاركة المستقبلية في الاستحقاقات الأولمبية والدولية، والمنافسة على تمثيل الإمارات على المستوى الدولي، عبر برنامج صناعة وإعداد الأبطال في الأكاديمية.

ويملك فريق أبوظبي عناصر متميزة وشابة ضمن برنامج الإعداد والتجهيز للمشاركات الأولمبية مع المنتخبات الإماراتية في المستقبل، وبالتعاون مع الاتحادات المعنية.