«ثلاثية» لخيول ياس و«معالي الشحانية» بطل «ماراثون العين»



عصام السيد (العين)



خطفت خيول ياس للسباقات الأضواء، بتسجيل «ثلاثية» لافتة، في حفل السباق الثامن للخيول الذي نظمه نادي العين للفروسية والرماية، وتميز بالإثارة والتشويق في أشواطه الثمانية التي خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وبلغت الجوائز 615 ألف درهم، بمشاركة 117 خيلاً.

وجاء الفوز الأول لخيول ياس عبر المهر «سعود»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوسا، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، وسجل ابن «غزوان» 1:50:60 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لإسطبلات ياس عبر الجواد القوي «مروان الوثبة» بإشراف جان كلود بيكوت، وقيادة قيس البوسعيدي الذي اكتسح منافسيه في الشوط الخامس على مسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:53:37 دقيقة.

ولم يتأخر الجواد «طارق» في منح الثلاثية المستحقة لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوسا «ثنائية»، بحصد المركز الأول في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 85 ألف درهم، ومسجلاً 1:49:10 دقيقة.

وخطفت المهرة المبتدئة «أزدهار» لإسطبلات ليوا، بإشراف سعيد الشامسي، وقيادة برناردو بينيرو، أضواء الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، ومسجلة 2:23:43 دقيقة.

وحصد الجواد «معالي الشحانية» الثنائية لإسطبلات ليوا والمدرب سعيد الشامسي، ومنح «الهاتريك» للفارس سلفستر دي سوسا، بالفوز في الشوط الثامن والرئيس، على لقب الجولة الأولى من سلسلة سباقات ماراثون العين لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، وجوائزها 110 آلاف درهم، وسجل البطل 3:49:52 دقيقة.

وتفوق «أف مخرج» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، على منافسيه من الخيول العربية توليد الإمارات في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، ومسجلاً 2:07:92 دقيقة.

وفرض «حكومة» الثنائية لخيول خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي بفوز قوي بالشوط السابع «تكافؤ» الذي تم تخصيصه لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:39:21 دقيقة.

وأقتنص الجواد «السند» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا فوزاً لافتاً في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وجوائزه المالية 70 ألف درهم، ومسجلاً 2:09:63 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي.

أكد محمد راشد الناصري،أن الخصوصية التي اكتسبها السباق الثامن لمضمار العين مصدرها الأساسي الجمهور العاشق لسباقات الخيل، والذي ظل شغوفاً وحريصاً على الحضور بكثافة في المضمار لمتابعة السباقات، ومن جانبنا سنعمل دائماً من أجل أن نظل عند حُسن ظن هذا الجمهور الوفي، وكذلك ملاك الخيول والمدربين.

وقال: «هدفنا بلوغ أفضل درجات النجاح، بتوفير المعينات والإمكانات كافة التي ترضي رواد السباق، وعدد سباقات اليوم الواحد أحياناً يصل إلى 9 أشواط، وفي هذا الموسم تحديداً أصبحت كل الظروف مواتية لبلوغ النجاح المأمول، بعد تراكم الخبرات، والاستفادة من المواسم السابقة.