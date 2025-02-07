«دوري الأولى» يبدأ رحلة «النصف الثاني»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



يحل العربي «الوصيف» ضيفاً على يونايتد «السادس»، على استاد مدينة دبي الرياضية، فيما يستقبل الظفرة «الثالث» ضيفه جلف أف سي «الأخير»، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، في انطلاق «الجولة 16» والدور الثاني لـ «دوري الدرجة الأولى» لموسم 2024- 2025 يوم السبت.

وقطع سباق المنافسة في القمة على بطاقتي الصعود إلى «المحترفين»، و«صراع القاع» لتجنب الهبوط إلى «دوري الدرجة الثانية»، 50% بنهاية الدور الأول، والذي أُسدل عليه الستار الأسبوع الماضي بختام «الجولة 15»، حيث تصدر الفجيرة الترتيب برصيد 29 نقطة، وحل العربي «ثانياً»، والظفرة «ثالثاً»، ولكل منهما 27 نقطة، مقابل 25 نقطة لحتا صاحب المركز الرابع، متفوقاً على دبا «الخامس» بفارق «المواجهات المباشرة».

ولن تكون مهمة العربي الساعي لاستعادة ذاكرة الفوز الغائبة في آخر جولتين، بالخسارة أمام الفجيرة 0-1، والتعادل مع الظفرة 0-0، سهلة أمام مضيفه يونايتد «صائد الكبار»، والراغب بدوره في العودة إلى «مربع الكبار»، مدفوعاً بسجل نتائجه الإيجابية، بعدم الخسارة في آخر 4 جولات، شهدت فوزه على الفجيرة 5-3، والظفرة 3-0، قبل التعادل مع الإمارات 2-2، والفوز على مصفوت 1-0 في الجولة الماضية.

في المقابل، تبدو الفرصة مواتية أمام الظفرة «الثالث»، الصعود إلى «الصدارة المؤقتة» لترتيب الدوري، في مواجهة ضيفه جلف أف سي صاحب المركز الأخير، وستكون مباراة الليلة المواجهة الرسمية الأولى بين الفريقين في الدوري، بعد فوز «الفارس» في الدور الأول 3-0، بقرار إداري من لجنة الانضباط، لعدم حضور المنافس إلى الملعب.

وتستكمل «الجولة 16» يوم الأحد، حيث يلتقي الفجيرة وحتا في قمة منتظرة على ملعب الأول، الإمارات ومصفوت، الحمرية ودبا، وجلف يونايتد والذيد، فيما يغيب الجزيرة الحمراء ومجد بداعي الراحة.

مباراتا السبت

يونايتد - العربي 17:20

الظفرة - جلف أف سي 17:30

مباريات الأحد

جلف يونايتد - الذيد 17:15

الفجيرة - حتا 17:15

الإمارات - مصفوت 17:15

الحمرية - دبا 17:20