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الرياضة

العين تنظم «محاربي الإمارات» 22 فبراير

العين تنظم «محاربي الإمارات» 22 فبراير
7 فبراير 2025 14:30


أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة عن تنظيم النسخة الدولية الـ58 في العين 22 فبراير الجاري.
وتشهد المنافسات عدداً من النزالات في أوزان مختلفة، على رأسها النزال الرئيس بين الفلسطيني راني سعدة، والياباني هيكارو يوشينو في وزن الخفيف، بالإضافة إلى مواجهة البرازيلي أليكس داسيلفا مع الروسي عمرو ما غو ميدوف في وزن المتوسط.
وأعرب فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية»، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بإقامة «النسخة 58» من «محاربي الإمارات» في العين، وهي المرة الثالثة التي تُقام فيها البطولة خارج أبوظبي، مشيراً إلى أن إقامة الحدث في مدينة العين للمرة الأولى تعكس التزامهم بتوسيع نطاق البطولة ووصولها إلى جميع أنحاء الإمارات، بعد أن أُقيمت «النسخة 13» في دبي، و«النسخة 48» في البرازيل.

 

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وأشار درويش إلى أن العين تُعتبر واحدة من أكثر المدن التاريخية والثقافية في الإمارات، وتتمتع بتراث عريق وتقاليد أصيلة، متمنياً بأن يستمتع الجمهور بحضور الحدث التاريخي في المدينة ذات التاريخ العريق والأمجاد التليدة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «نعمل جاهدين لجعل هذه النسخة من البطولة واحدة من أفضل النسخ على الإطلاق، مع تقديم تجربة رائعة للرياضيين والجمهور على حد سواء، ونتطلع إلى رؤية الجميع في العين لحضور الحدث الكبير».
وعن التجهيزات الجارية لإقامة النسخة القادمة، أوضح درويش أن الموقع الذي اختُير لإقامة النسخة المقبلة يعزّز عنصر الإبهار البصري الذي تميّزت به البطولة.
وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل النزالات والاستعدادات النهائية لتنفيذ «النسخة 58» في العين بحضور عدد من المقاتلين.

الإمارات
أبوظبي
محاربي الإمارات
العين
فؤاد درويش
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