«أبوظبي» و«بن دري» في نهائي «الإمارات الدولية للبولو»



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تختتم يوم السبت بطولة الإمارات الدولية السنوية، على استاد الشيخ زايد، بمستوى «8-12 هانديكاب»، بمشاركة 6 فرق على مستوى النخبة.

ويشتمل برنامج الختام على المباراة النهائية بين «أبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني، باوتيستا بيلو، توماس ديلفينو، وهوجو بارابوتشي، و«بن دري» بقيادة محمد بن دري، فاكوندو كيلي، سانتوس سولاري وكين هول، وتسبقها مباراة «لامار» و«الباشا» على الميدالية الذهبية لفرق الترضية، حسب لائحة البطولة، ويدير المباراة الختامية الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من سميث، ماتياس وسنتياجو.

يشتمل برنامج الحفل الذي أعدته اللجنة المنظمة على العديد من الفقرات، ويبدأ في الساعة الثانية بعد الظهر، وتفتح أبواب النادي أمام الجماهير بالمجان، كما يتضمن بازار الأسر المنتجة الإماراتية، وافتتاح قرية غنتوت التراثية، وتقديم المأكولات الشعبية، بجانب الفقرات الرياضية والمجتمعية الترفيهية، بما يتناسب وأفراد الأسرة، كما تشارك فرق الفنون الشعبية والفرقة الحربية.

وفي الساعة الرابعة والثلث عصراً تبدأ مراسم النهائي، من خلال تقديم لاعبي الفريقين وحكام المباراة، وعقب النهاية يتم تتويج الفائزين، مع بعض العروض الموسيقية، بمصاحبة إضاءة الليزر، وإجراء سحوبات على التذاكر.