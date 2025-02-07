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الرياضة

«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»

«أسطورة» ريال مدريد يعود من «البوابة المكسيكية»
7 فبراير 2025 12:43

 
مدريد (أ ف ب)

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انضم المدافع المخضرم الإسباني سيرجيو راموس «38 عاماً» الذي كان من دون فريق، منذ رحيله عن إشبيلية، إلى رايادوس دي مونتيري لمدة عام، وفقاً لما أفاد صاحب المركز العاشر في الدوري المكسيكي لكرة القدم.
ويعود أسطورة ريال مدريد السابق إلى الملاعب، بعد غياب دام قرابة عام، لينضم إلى عدد من زملائه السابقين الموجودين حالياً في تشكيلة وصيف البطل، الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، والإسبانيين سيرخيو كاناليس وأوليفر توريس.
ويرتدي راموس الرقم 93، في إشارة إلى التوقيت الذي سجّل فيه هدفه الحاسم في الوقت بدل الضائع من نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 أمام أتلتيكو مدريد.
وكان القائد السابق لمنتخب «لا روخا» الذي عزم على مواصلة مسيرته، قد رفض حسب الصحافة الإسبانية عدة عروض من السعودية العام الماضي، وفضّل العودة لمساعدة نادي بداياته إشبيلية، الذي كان يعاني من صعوبات اقتصادية ورياضية لمدة موسم بعد 18 عاماً من رحيله عن صفوفه.
ويعتبر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق أحد أفضل المدافعين في التاريخ، مع قائمة هائلة من الإنجازات، حيث يتضمن سجله الفوز في 25 لقباً، منها مونديال جنوب أفريقيا 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، كما فاز بلقب الدوري الإسباني 5 مرات والفرنسي مرتين.

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المكسيك
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