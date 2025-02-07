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الرياضة

مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات

مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
7 فبراير 2025 12:55

 
أبوظبي (الاتحاد)


نظّم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، سباق الأخوة الإنسانية للجري في جزيرة الحديريات، بأهداف دعم مبادئ الأخوة الإنسانية، وتوحيد المجتمع، وتعزيز أسلوب حياة صحي، وإيجاد تجربة لا تُنسى مليئة بالترابط بين مختلف أفراد المجتمع.
وتضمن السباق مسافات متنوعة «1 كلم، 3 كلم، و5 كلم»، لتتناسب ومختلف مستويات اللياقة البدنية، حيث لاقى الحدث استجابة مبهرة، بمشاركة أكثر من 800 فرد من مختلف الجنسيات والأعمار.
وأتاح السباق فرصة للمتسابقين من جميع الأعمار والمستويات الرياضية، للاستمتاع بهذه التجربة المتميزة، والمساهمة في تعزيز القيم الإنسانية، التي تهدف إلى نشر السلام والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.
من جانبه، أكد السفير خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية أن الحدث أقيم للمرة الأولى، بمناسبة يوم الأخوة الإنسانية الذي يصادف 4 فبراير من كل عام، بهدف تعزيز القيم الإنسانية، وتعميق روح الأخوة بين الأفراد والمجتمعات، حيث اجتمع المشاركون من مختلف الأعمار والجنسيات والخلفيات الثقافية، متجاوزين الحواجز الاجتماعية، في أجواء من الفرح والوحدة، معبرين عن تضامنهم مع قيم التسامح والتعايش السلمي، كما تعتبر الفعالية تجسيداً حقيقياً لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتسامحاً.

 

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وقال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «مثّل سباق الأخوة الإنسانية للجري منصة مثالية لإظهار التلاحم المجتمعي، والاحتفاء بالقيم الإنسانية التي تميّز الإمارات، وفي مجلس أبوظبي الرياضي، نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الذي يعزّز من الروابط الإنسانية، ويشجع على ممارسة الرياضة في جميع فئات المجتمع، حيث يعكس نجاح هذا السباق التعاون المثمر بين الجهات المنظمة والدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في نشر القيم السامية».

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