ملاكم المكسيك يوقع صفقة كبيرة مع «موسم الرياض»

الرياض (أ ب)



وافق كانيلو ألفاريز على عقد يتضمن خوض 4 مباريات مع موسم الرياض، ليتخلى الملاكم المكسيكي عن خوض نزال مثير للجدل مع الأميركي جيك بول، من أجل الحصول على عقد مربح للغاية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس موسم الرياض عن الصفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آل الشيخ: «لا تعبث مع الأسد»، ليرد ألفاريز سريعاً عليه في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «لنذهب يا أخي».

وفقاً للصفقة الجديدة، من المقرر أن تقام أول مباراة لألفاريز في مايو المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، فيما ذكرت مجلة (رينج)، نقلاً عن مصدر مطلع على التفاصيل أن مباراة ضد الأميركي تيرينس كروفورد كان من المقرر أن تجرى في سبتمبر المقبل في لاس فيجاس على ملعب (أليجيانت) التابع لفريق رايدرز.

وكان من الممكن أن يكون ألفاريز المرشح الأوفر حظاً للفوز على بول، نجم اليوتيوب الذي قام بتحويل نفسه إلى أحد أكبر عوامل الجذب في الرياضات القتالية، وذلك بعد نزاله مع فناني القتال المختلط، وكذلك الملاكم الأميركي مايك تايسون البالغ من العمر 58 عاماً.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن ألفاريز عاد إلى المسار الصحيح، لخوض لقاء هذا العام مع كروفورد، بطل الوزن المتوسط، الذي سيضطر للانتقال إلى فئتين أعلى من أجل مواجهة كانيلو.

يذكر أن ألفاريز خاض آخر نزال له في سبتمبر الماضي في لاس فيجاس، وتفوق بالنقاط على الأميركي إيدجار بيرلانجا، ليرفع رصيده إلى 62 انتصاراً، من بينها 39 فوزاً بالضربة القاضية.