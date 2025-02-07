السبت 8 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ملاكم المكسيك يوقع صفقة كبيرة مع «موسم الرياض»

ملاكم المكسيك يوقع صفقة كبيرة مع «موسم الرياض»
7 فبراير 2025 14:06

الرياض (أ ب)


وافق كانيلو ألفاريز على عقد يتضمن خوض 4 مباريات مع موسم الرياض، ليتخلى الملاكم المكسيكي عن خوض نزال مثير للجدل مع الأميركي جيك بول، من أجل الحصول على عقد مربح للغاية.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس موسم الرياض عن الصفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال آل الشيخ: «لا تعبث مع الأسد»، ليرد ألفاريز سريعاً عليه في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «لنذهب يا أخي».
وفقاً للصفقة الجديدة، من المقرر أن تقام أول مباراة لألفاريز في مايو المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، فيما ذكرت مجلة (رينج)، نقلاً عن مصدر مطلع على التفاصيل أن مباراة ضد الأميركي تيرينس كروفورد كان من المقرر أن تجرى في سبتمبر المقبل في لاس فيجاس على ملعب (أليجيانت) التابع لفريق رايدرز. 

أخبار ذات صلة
دوران يقدم أوراق اعتماده مع النصر بهدفين
نجوم أميركا الجنوبية يعودون إلى الديار على غرار نيمار

وكان من الممكن أن يكون ألفاريز المرشح الأوفر حظاً للفوز على بول، نجم اليوتيوب الذي قام بتحويل نفسه إلى أحد أكبر عوامل الجذب في الرياضات القتالية، وذلك بعد نزاله مع فناني القتال المختلط، وكذلك الملاكم الأميركي مايك تايسون البالغ من العمر 58 عاماً.
وبدلاً من ذلك، يبدو أن ألفاريز عاد إلى المسار الصحيح، لخوض لقاء هذا العام مع كروفورد، بطل الوزن المتوسط، الذي سيضطر للانتقال إلى فئتين أعلى من أجل مواجهة كانيلو.
يذكر أن ألفاريز خاض آخر نزال له في سبتمبر الماضي في لاس فيجاس، وتفوق بالنقاط على الأميركي إيدجار بيرلانجا، ليرفع رصيده إلى 62 انتصاراً، من بينها 39 فوزاً بالضربة القاضية.

الملاكمة
السعودية
الرياض
تركي آل الشيخ
المكسيك
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
الرياضة
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
اليوم 21:29
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
الرياضة
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
اليوم 21:27
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
الرياضة
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
اليوم 21:19
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
اليوم 21:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©