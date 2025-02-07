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الرياضة

«فيراري» بـ 35 مليون يورو

«فيراري» بـ 35 مليون يورو
7 فبراير 2025 14:12

 
روما (أ ف ب)

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بيعت سيارة «فيراري إل إم 250» الفائزة بنسخة عام 1965 من سباق التحمل الشهير 24 ساعة في لومان في مقابل 34.9 مليون يورو في مزاد في باريس، وهو رقم قياسي لهذا الطراز، حسبما أعلنت الشركة الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة.
وأوضحت الشركة الإيطالية المصنعة غداة المزاد أن «هذه السيارة إل إم 250 التي قادها (الأميركي) ماستن جريجوري و(النمساوي) يوخن ريندت لفريق نورث أميركان ريسنيج تيم ضمنت الفوز السادس على التوالي لشركة فيراري في لومان، وكانت آخر سيارة فيراري تفوز في هذا السباق حتى فوز 499 بي عام 2023».
وأضافت الشركة المصنعة في بيان: أن السيارة كانت معروضة في متحف «إنديانابوليس موتور سبيدواي» في الولايات المتحدة منذ عام 1970.
ولم تُعلَن أية تفاصيل عن هوية الشاري، وبحسب فيراري، يُعد هذا السعر رقماً قياسياً بالنسبة لهذا الطراز الذي أُنتِجَت منه 32 نسخة فقط.
لكنّ الرقم القياسي لثمن سيارة «فيراري» في المطلق يعود إلى نوفمبر 2024 عندما بيعت سيارة «330 إل إم/250 جي تي أو» صنعت عام 1962 بمبلغ 51.7 مليون دولار في نيويورك.

باريس
فرنسا
فيراري
الفورمولا-1
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