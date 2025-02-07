ويمبانياما يختار «الفريق الدولي» في مباراة كل النجوم



سان فرانسيسكو (أ ف ب)



يخوض النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما مشاركته الأولى في مباراة كل النجوم «أول ستار» التقليدية السنوية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بجانب الصربي نيكولا يوكيتش، واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، حسب اختيار اللاعب السابق تشارلز باركلي.

وتقام احتفالية «أول ستار» الاستعراضية في 16 فبراير الحالي على ملعب «تشايس سنتر» في سان فرانسيسكو بنظام مختلف عن الماضي، إذ لن تكون من مباراة واحدة بين نجوم الشرق والغرب، بل تقام بطولة مكونة من أربعة فرق (8 لاعبين في كل فريق).

وتنضم الفرق التي اختارها شاكيل أونيل وتشارلز باركلي وكيني سميث إلى الفريق الفائز بتحدي النجوم الصاعدة، بقيادة أسطورة دوري السيدات كانديس باركر.

وقرر باركلي اختيار فريقه من لاعبين أجانب بضمه ويمبانياما «سان أنتونيو سبيرز»، إلى جانب الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر «أوكلاهوما سيتي ثاندر»، الكاميروني باسكال سياكام «إنديانا بايسرز»، التركي ألبيرين شينغون «هيوستن روكتس»، الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز «نيويورك نيكس»، ودونوفان ميتشل «كليفلاند كافالييرز» الذي تنحدر والدته من أصول بنمية.

وقال باركلي: «لاعبو فريقي دوليون، ويتحدثون كل اللغات، لن يغضبوا من بعضهم، سيكونون قادرين على التعايش معاً».

بالنسبة لفريق العملاق الأسطوري شاكيل أونيل، يتضمن ستة لاعبين سبق لهم الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة «أول ستار»، بدءاً من نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس الذي يخوض المباراة السنوية للمرة الحادية والعشرين عن 40 عاما.

أما بالنسبة للنجوم الآخرين، فهم ستيفن كوري «جولدن ستايت ووريرز»، كيفن دورانت «فينيكس صنز»، أنتوني ديفيس «منتقل حديثاً من ليكرز إلى دالاس مافريكس»، جايسون تايتوم «بوسطن سلتيكس»، داميان ليلارد «ميلووكي باكس»، إضافة إلى جيمس هاردن «لوس أنجلوس كليبرز»، وجايلن براون «سلتيكس».

من جهته، فضّل كيني سميث الاعتماد على عنصر الشباب بشكل خاص بضمه أنتوني إدواردز «مينيسوتا تمبروولفز»، جايلن برانسون «نيكس»، داريوس جارلاند وإيفان موبلي «كليفلاند كافالييرز»، كايد كانينجهام «ديترويت بيستونز»، تايلر هيرو «ميامي هيت»، وجارين جاكسون «ممفيس جريزليز».

وشارك في تصويت اختيار لاعبي النسخة الرابعة والسبعين من احتفالية مباراة كل النجوم الجماهير بنسبة 50 بالمئة من الأصوات، مقابل 25 بالمئة لكل من اللاعبين الحاليين والصحفيين.