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الرياضة

الإمارات تحصد 3 ميداليات في «آسيوية الدرّاجات»

الإمارات تحصد 3 ميداليات في «آسيوية الدرّاجات»
7 فبراير 2025 16:54

بانكوك (وام)

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حقق منتخب الدرّاجات لأصحاب الهمم، إنجازاً جديداً في بطولة آسيا التي أُقيمت في تايلاند، حيث توّج بثلاث ميداليات في سباق الفردي ضد الساعة، بواقع ذهبية وفضيتين، بما يعكس المستوى المتميز الذي قدمه أبطال الإمارات في البطولة.
وحققت سلامة الخاطري، ذهبية للإمارات في سباق الفردي ضد الساعة ضمن فئة «WC5»، بعد أداء قوي وبفارق زمني متميز، فيما حقق كل من عبدالله البلوشي وسالم الجنيبي فضيتين في فئتي «WC5» و«MC3» على التوالي.
وأعرب اللاعبون عن سعادتهم الكبيرة بالإنجاز، مثمنين الدعم الكبير الذي يحظون به من اللجنة البارالمبية الوطنية والطاقم الفني.
من جانبه أكد المدرب محمد المروي، أن النتائج تعكس الجهود الكبيرة في إعداد المنتخب للبطولة، وأن الهدف القادم هو مواصلة تطوير الأداء وحصد المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي.

الإمارات
الدراجات
أصحاب الهمم
تايلاند
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