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الرياضة

«أبوظبي T10» ينطلق 18 نوفمبر

«أبوظبي T10» ينطلق 18 نوفمبر
7 فبراير 2025 16:56

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يُطلق «أبوظبي T10» موسمه السابع، باستاد زايد للكريكيت في أبوظبي، من 18 إلى 30 نوفمبر المقبل.
وأشار مات باوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكيت سبورتس هب، إلى أنه التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قطعنا التزاماً استراتيجياً لتطوير حدث الكريكيت الدولي، وشهدت «نسخة 2024» مشاركة أقوى اللاعبين.
وقال شاجي أول مالك، رئيس مجلس إدارة T10 العالمية، إن بطولة أبوظبي في العام الماضي حققت مزيجاً متميزاً من الكريكيت والترفيه، بعد التوسع المستمر للبطولة لتشمل 10 فرق، وأثبتت نفسها حدثاً مهماً على أجندة الكريكيت في الإمارات، ما يتيح للاعبين فرصة لاستمرار تطوير مهاراتهم، وترقب بطولة متميزة أخرى لمدة 12 يوماً في نوفمبر المقبل.

 

الإمارات
أبوظبي
الكريكيت
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