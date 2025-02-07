اتحاد الكرة يُعلن المشاركة في «أساطير الخليج»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد كرة القدم عن مشاركته في بطولة أساطير الخليج الأولى التي يُنظمها اتحاد كأس الخليج العربي وتستضيفها الكويت من 20 إلى 24 فبراير الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت وعُمان وقطر، فيما ضمت الثانية السعودية والعراق والبحرين واليمن.

وقام اتحاد كرة القدم بتشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب، حيث تم تعيين المدرب الوطني القدير جمعة ربيع مدرباً للمنتخب في البطولة، والمدرب الوطني وليد عبيد مساعداً، ومحمد عبيد حماد مديراً للمنتخب، وعبدالقادر حسن إدارياً.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني المشارك في البطولة نخبة من اللاعبين السابقين، وهم: ماجد ناصر، وليد سالم، بشير سعيد، مهند العنزي، يوسف جابر، منذر علي، جمعة خاطر، عبدالله مال الله، أحمد خميس، سبيت خاطر، سالم خميس، هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، ناصر خميس، رامي يسلم، فيصل خليل، محمد سرور، إسماعيل مطر وسعيد الكاس.

ويؤدي المنتخب حصته التدريبية الأولى في الساعة الخامسة مساء الاثنين المقبل على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.

