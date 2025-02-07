هاري كين يصدم مانشستر يونايتد!



معتز الشامي (أبوظبي)



ذكرت تقارير صحفية أن السير جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع هاري كين نجم بايرن ميونيخ الألماني، لأن اللاعب يملك شرطاً جزائياً يسمح له بالعودة إلى إنجلترا.

وزعمت صحيفة «بيلد» الألمانية أن الشرط يبلغ 64 مليون جنيه إسترليني هذا العام، ولكن بحلول «صيف 2026»، تستطيع أندية «البريميرليج» دفع 54 مليوناً لإتمام الصفقة.

ولا ينوي كين تفعيل الشرط في وقت قريب، لأنه يستمتع بالحياة في «البايرن»، وليس لديه أي نية لمغادرة النادي، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل».

وفي الوقت نفسه فإن المهاجم الإنجليزي يضع توتنهام ناديه السابق في مقدمة الأولويات، إذا فكر بايرن ميونيخ في بيعه.