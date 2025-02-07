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الرياضة

تشيلسي الأغلى في «البريميرليج» بـ«جيش الإعارات»!

تشيلسي الأغلى في «البريميرليج» بـ«جيش الإعارات»!
7 فبراير 2025 17:58

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أنفق تشيلسي 15 مليون يورو على اللاعبين الجدد في يناير الماضي، إلا أنه أنجز صفقات أكثر من معظم أندية الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وبجانب بيع تشيزاري كاسادي إلى تورينو مقابل 13 مليون يورو، وافق النادي أيضاً على رحيل ما لا يقل عن 6 لاعبين على سبيل الإعارة إلى أندية أخرى، وكسب 18 مليون يورو رسوماً تمثل جزءاً من الصفقات.
وهذا يعني أن عدد المسجلين لدى تشيلسي، والذين يلعبون لأندية أخرى في جميع أنحاء أوروبا يبلغ 15 لاعباً.
عند حساب القيمة السوقية لكل لاعب قام تشيلسي لإعارته هذا الموسم، تصل القيمة الإجمالية إلى 248 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».
ويعود ذلك إلى اللاعبين البارزين الذين رأى الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب «البلوز»، أنه ليس في حاجة إليهم.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، انضمام أكسل ديساسي «30 مليون يورو» إلى أستون فيلا، وجواو فيليكس «30 مليون يورو» إلى ميلان، وثلاثي الوسط ليزلي أوجوتشوكو «25 مليون يورو» إلى ساوثهامبتون، وأندري سانتوس «25 مليون يورو» إلى ستراسبورج، وكارني تشوكويميكا «15 مليون يورو» إلى دورتموند.
ولدى تشيلسي العديد من المعارين هذا الموسم، بحيث يكون من السهل تكوين تشكيلة أساسية من اللاعبين، ويعد الحجم الهائل لجيش تشيلسي المعار ليس مثيراً للإعجاب، بل إنه لا مثيل له بين منافسيه في الدوري الإنجليزي.
تتمتع قائمة لاعبي فريق «ستامفورد بريدج» المعارين بقيمة سوقية تزيد على ضعف قيمة مانشستر يونايتد «122 مليون يورو» من اللاعبين المعارين، ومانشستر سيتي «99 مليون يورو» للمعارين، وأرسنال «87 مليون يورو»، وليفربول «74 مليون يورو»، وتوتنهام «62 مليون يورو».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
أرسنال
ليفربول
توتنهام
جواو فيلكس
ميلان
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