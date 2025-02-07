أنشيلوتي: ريال مدريد «مُقلق» دفاعياً!

مدريد (أ ف ب)



اعترف المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، بأن فريقه «في حالة طوارئ» عشية «ديربي» حاسم نسبياً، أمام ضيفه وجاره ومطارده المباشر أتلتيكو مدريد، وذلك بسبب غياب العديد من اللاعبين المهمين في الدفاع.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: «نحن في حالة طوارئ، أعتقد أن بعض الناس ينسون أننا فقدنا مدافعين رئيسيين، مثل داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو، لكننا مازلنا في المنافسة في جميع المسابقات».

وأضاف: «الألماني أنتونيو روديجر والنمساوي دافيد ألابا سيعودان قريباً، لكن يتعين علينا الاستغناء عن خدمات هؤلاء اللاعبين المهمين في هذه اللحظة الحاسمة من الموسم، وبالتالي يتعين علينا الاعتماد على الشباب راؤول أسينسيو وياكوبو رامون، وتغيير بعض اللاعبين لمراكزهم، مثل الفرنسي أوريليان تشواميني أو الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، إنه وضع حساس».

وأوضح في معرض رده عن سؤال حول الحرب التي شنّها ريال مدريد ضد التحكيم الإسباني، وتعليقات رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس، الذي اعتبر أن ريال مدريد «فقد عقله»، كرّر المدرب الإيطالي أن النادي «طلب تفسيرات فقط» لما اعتبره خطأ واضحاً خلال الهزيمة أمام إسبانيول 0-1 في المرحلة الماضية.

وأعرب نادي العاصمة عن أسفه على حصول الظهير كارلوس روميرو على البطاقة الصفراء فقط بسبب ارتكابه خطأ خطيراً على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بدلاً من طرده، قبل أن يسجل هدف الفوز لاحقاً.

وقال أنشيلوتي: «كنت أفضل عدم الحديث عن الأمر، لكن تيباس يمكنه أن يظل هادئاً، لا أحد هنا فقد عقله، نحن نطلب فقط تفسيراً لما حدث، وتغيير هذا النظام الذي من الواضح أن لا أحد سعيداً به، كل الأندية الأخرى تتهم الحكام بمحاباة ريال مدريد، ولكن عندما نعرض عليهم تغيير الأمور، فإنهم لا يريدون ذلك».

وأعرب عن أسفه لأن رابطة الدوري لم توافق حتى الآن على إرسال التسجيلات الصوتية للمحادثات بين حكم المباراة وحكام الفيديو المساعد «الفار» بشأن التدخل المثير للجدل من قبل روميرو على مبابي.

وقال مدافعاً عن ناديه: «لقد طلبنا فقط التسجيلات الصوتية، نريد فقط أن نعرف ما حدث خلال ذلك التدخل، لا يوجد شيء خاطئ».

واعترف أنشيلوتي أيضاً بأن فريقه الذي يعاني من كثرة الإصابات، كان عليه أن يكون أكثر صلابة دفاعياً مقارنة بمبارياته الأخيرة، مبرزاً «الصلابة الدفاعية هي المفتاح، فهي تساعدك على تجاوز الأمر عندما يفتقر مهاجموك إلى الفعالية أمام المرمى، أعتقد أن الرباعي الأمامي، مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي جود بيلينجهام، البرازيلي الآخر رودريجو، سجلوا أكثر من 60 هدفاً حتى الآن فيما بينهم، وهذا كثير، لكن الصلابة لا يمكن أن توجد إلا بجهود الجميع، كما يتعين على المهاجمين المساعدة دفاعياً».