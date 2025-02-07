ويبيس تحافظ على صدارة «طواف الإمارات» للسيدات



الظفرة (الاتحاد)



سجلت الهولندية لورينا ويبيس فوزها الثاني في «النسخة الثالثة» من «طواف الإمارات» للسيدات، بتتويجها بلقب المرحلة الثانية «عام المجتمع»، التي أقيمت في منطقة الظفرة، لتواصل طريقها نحو المنافسة على لقب الطواف.

وكررت ويبيس دراجة فريق إس دي ووركس انتصارها الرائع، مثلما حدث في اليوم الأول، لتحرز لقب مرحلتين متتاليتين، مستفيدة من خبراتها في الدخول إلى خط النهاية في اللحظات الحاسمة، بعد أن تمكنت من اللحاق بكوكبة المقدمة، حيث أنهت السباق في 2:17:35 ساعة.

وسجلت بطلة أوروبا، والتي رفعت عدد انتصاراتها في «طواف الإمارات» إلى 5 مراحل، أعلى معدل للسرعة يتم تحقيقه في الطواف، عند دخولها خط النهاية بلغ 48.4 كلم في الساعة، وتقدمت بسهولة على الأميركية ليلي ويليامز من فريق هيومان باورد هيلث، التي جاءت في المركز الثاني، واحتل المراكز الثلاثة التالية في السباق متسابقات فريق الإمارات القابضة، الأيرلندية لارا جيلسيبي التي حلت ثالثة، والإيطالية إليسا لونجو بورجيني، بطلة النسخة الأولى، في المركز الرابع، والهولندية كارلين سوينكليز في المركز الخامس.



وبعد نهاية المرحلة الثانية للطواف، حافظت لورينا ويبيس على القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة، حيث واصلت تصدرها للترتيب العام للطواف بإجمالي زمن 6:14:52 ساعة، متقدمة بفارق 13 ثانية عن الأيرلندية لارا جيلسيبي من فريق الإمارات، و14 ثانية عن الأميركية ليلي ويليامز، وفي المركز الرابع للترتيب العام جاءت إليسا لونجو بورجيني بفارق 16 ثانية عن ويبيس.

كما حافظت البطلة الهولندية على القميص الأخضر برعاية مدن لمتصدرة السباق بالنقاط، بعد أن رفعت رصيدها إلى 40 نقطة، ويأتي خلفها جيلسيبي وسجلت 22 نقطة، ثم إليسا لونجو بورجيني وفي رصيدها 20 نقطة.

وحصدت البلجيكية جولي دي ويلد من فريق فينيكس ديكوينك على القميص الأبيض برعاية طاقة لأفضل دراجة شابة تحت 23 سنة عقب نهاية المرحلة، فيما حصلت دراجة فريق الإمارات القابضة، الهولندية كارلين سوينكلز على القميص الأسود برعاية الدار المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة وبرصيد 13 نقطة.

توج الفائزات بلقب وقمصان المرحلة الثانية، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ريم مصبح المنصوري، مستشار ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مبارك عبد الله المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سعيد سالم المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المواطنين بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أحمد عبدالله المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع المراسم والتشريفات بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المقدم حمد محمد الهاملي، ممثل مديرية المرور والدوريات في منطقة الظفرة، جيمي دين المدير التنفيذي للرياضة في مدن، شمسة سيف الهنائي، مديرة إدارة الإعلام بمجلس أبوظبي الرياضي، ومنيرة المهري، رئيس قسم الرعاية في مجلس أبوظبي الرياضي.



وقالت لورينا ويبيس: «أعرف هذه المرحلة فقد مررت من هنا العام الماضي، ربما كان الوضع سهلاً بعض الشيء، عندما لحقت بالمجموعة الأولى، ثم حافظت على مساري وزدت من سرعتي النهائية».

وأضافت: «لم أتوقع الفوز من مجموعة مكونة من 5 متسابقين فقط ابتعدوا عن المجموعة الرئيسة مبكراً، خاصة أنني كنت آخر من وصل إلى المجموعة، نجحنا في التقدم وتعويض فارق الدقيقة مع كوكبة المقدمة، رغم الرياح الشديدة، وكنت محظوظة بوجود ثلاث متسابقات من فريق الإمارات، عندما استمروا في التسابق من أجل اليسا بورجيني مما سهل علي الدخول بسرعة في الأمتار الأخيرة».

وقالت: «بدأ السباق سريعاً للغاية، آمل الآن الفوز بالمرحلة الأخيرة في أبوظبي، خاصة أن مرحلة العين على قمة جبل حفيت صعبة جداً».

وتعد المرحلة الثالثة، التي تقام يوم السبت، في مدينة العين، أهم مراحل طواف الإمارات للسيدات، باعتبارها مرحلة جبلية كلاسيكية تحدد إلى حد كبير شكل المنافسة على لقب الطواف.

وتقام مرحلة العين برعاية الدار لمسافة 152 كم، حيث تنطلق من قصر المويجعي، ويشق المسار طريقه في الجزء الأول عبر عدد من معالم المدينة مثل استاد هزاع بن زايد وجامعة الإمارات، ثم يقطع المسار مسافة طويلة عبر الصحراء، قبل العودة إلى المبزرة الخضراء التي تمثل نقطة الصعود النهائي إلى جبل حفيت، الذي يبلغ طوله 10 كم، ويتضمن منحنيات حادة وواسعة، وتتراوح درجة الصعود بين 8% إلى 9%، وتبلغ ذروتها إلى 11% في آخر 3 كم، ثم نزول قصير في الكيلومتر الأخير قبل المنحدر الختامي على خط النهاية.