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الرياضة

علم الإمارات يرفرف في حفل افتتاح «الألعاب الشتوية»

علم الإمارات يرفرف في حفل افتتاح «الألعاب الشتوية»
7 فبراير 2025 19:08

 
هاربين (الاتحاد)

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افتُتحت اليوم «الجمعة» النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي تستضيفها هاربين الصينية من 7 إلى 14 فبراير الجاري، بمشاركة 1500 رياضي ورياضية يمثلون 34 لجنة أولمبية.
وحمل علم الإمارات في حفل الافتتاح، آمنة المهيري لاعبة التزلج على اللوح «السنوبورد»، وسلطان الكندي لاعب التزلج الحر، وتم تقسيم الافتتاح إلى 3 فصول تحت شعار «حلم الشتاء، الحب بين آسيا».
ويخوض حميد الأنصاري السبت منافسات التزلج على اللوح «سنوبورد» بمسابقة الرجال، بمشاركة 19 لاعباً من 11 دولة، فيما تشارك آمنة المهيري في منافسات التزلج على اللوح بمشاركة 9 لاعبات من 5 دول.

الإمارات
الصين
الألعاب الشتوية
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