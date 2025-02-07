أوبيلكا يطالب بإيقاف حكم بسبب مشادة مع مشجع



دالاس (رويترز)



طالب رايلي أوبيلكا، اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بإيقاف الحكم الرئيسي جريج ألينسوورث الذي عاقبه بخصم نقطة واحدة، بعد مخالفة القواعد في بطولة دالاس المفتوحة، بعد دخوله في مشادة مع مشجع زعم اللاعب الأميركي أنه تعمد السعال لمقاطعة إرساله.

وكان أوبيلكا يرسل للفوز على كاميرون نوري في دور الستة عشر، وتوقف أثناء استعداده للإرسال، عندما كانت النتيجة 30-30، ليتحدث إلى أحد المشجعين، وسأله إذا كان يسعل عمداً، كما طلب منه المغادرة في نوبة غضب مليئة بالألفاظ النابية.

واعتبر ألينسوورث أن أوبيلكا خالف القواعد، ثم خصم نقطة من رصيده بسبب استخدام لفظ ناب مسموع في مناسبتين، بعد أن اقترب أوبيلكا من الكرسي، ليدافع عن وجهة نظره.

وتنص قواعد اتحاد لاعبي التنس المحترفين على تحذير اللاعب، بعد المخالفة الأولى، ومعاقبته بخصم نقطة واحدة بعد المخالفة الثانية.

وفي النهاية، فاز أوبيلكا بالمباراة، وقال إن ألينسوورث «أسوأ حكم في اتحاد لاعبي التنس المحترفين»، وإن خياره الوحيد كان أن يتعامل مع الوضع بنفسه.

وقال أوبيلكا بعد فوزه 4-6 و7-6 و6-4 على نوري «إنه سيء للغاية، كاد أن يغير نتيجة المباراة، لمجرد أنه لا يعرف حقاً ما يفعله، نالت منه مشاعره عندما كنا نتجادل، ولقد أصبح متوتراً للغاية ومذعوراً، ولم يستطع أن يجيبني، لم يطلب من ذلك الرجل أن يصمت، لقد كان (المشجع) يفعل ذلك خلال ثلاث نقاط، لم يقم (الحكم) بعمله، لذلك كان علي أن أخبره، «اخرج من هنا»، كان الرجل وقحاً للغاية، ولا ينبغي أن يكون الأمر من جانب واحد، إذا كنت تريد أن تكون غير محترم معي، فلا يمكنني أن أكتفي بتلقي الإهانات، إذا لم يقم الحكم بعمله، ثم يعاقبني فهذا ليس أمراً جيداً».

وأبدى أوبيلكا أمله أن يعاقب الاتحاد ألينسوورث، لأنه كاد أن يكلف اللاعب الأميركي صاحب ضربات الإرسال القوية مكاناً في دور الثمانية، ومن المقرر أن يغرم الاتحاد أوبيلكا 5000 دولار عن كل مخالفة.

وأضاف أوبيلكا «سيكون من الجيد منعه من المشاركة في بعض البطولات، لا يحصل على أي عقوبة، إذا خسرت هذه النقطة، وخسرت هذه المباراة، وسينعكس هذا على راتبي، ولا يحصل على أي عواقب، ويجب أن يغيب عن التحكيم لنحو أربعة أسابيع تقريباً، وربما يتعلم شيئاً أو اثنين، عليك أن تفهم الوضع، لا يمكنك أن تلتزم حرفيا بالقواعد».