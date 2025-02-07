السبت 8 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشجعو سلتيك يحضرون مباراة البايرن في «أبطال أوروبا»

مشجعو سلتيك يحضرون مباراة البايرن في «أبطال أوروبا»
7 فبراير 2025 19:33

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
مانشستر سيتي.. «التأهل الصعب»


يستطيع مشجعو سلتيك الأسكتلندي الآن حضور مباراة الفريق ضد بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا في ألمانيا، بعد حصولهم على إعفاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).
وكان بطل أسكتلندا تعرض لحظر مع إيقاف التنفيذ يتعلق بحضور جماهيره مباراته القارية المقبلة التي يخوضها خارج قواعده، بعدما تلقى إشعاراً تأديبياً عقب إلقاء مشجعيه عبوة دخان خضراء خلال خسارة الفريق 2 - 4 أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي الشهر الماضي بالمسابقة القارية.
ورغم ذلك، أفلت سلتيك من غرامة مالية بعد قرار من هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة لـ «اليويفا».
وتلقى النادي الأسكتلندي غرامة قدرها 10 آلاف يورو (10390 دولاراً) لإشعال جماهيره الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات.
وكان سلتيك تلقى غرامة مضاعفة وحظراً لمباراة واحدة على بيع التذاكر لجماهيره المسافرة، والذي تم تعليقه لمدة عامين، بعد إشعال جماهيره الألعاب النارية بكثافة في مباراته ضد بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي.
وحذر سلتيك جماهيره بعد الإشعار التأديبي الأخير، من إمكانية فرض حظر على حضور مشجعيه مباراة الفريق ضد مضيفه بايرن ميونيخ على ملعب (أليانز أرينا) في 18 فبراير الجاري بإياب دور الـ 16 لدوري الأبطال، لكن إدارة النادي تعهدت التقديم «بحجج قوية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم».
وأكد سلتيك أن المشجعين سيتمكنون من حضور المباراة في ميونيخ.
وأضاف بيان النادي: «كما قلنا سابقاً، بذل سلتيك قصارى جهده، لضمان حضور جماهيرنا لهذه المباراة، ويسعدنا أن (اليويفا) قد نظر في طلبنا المفصل». وأوضح سلتيك: «يمكننا أيضاً أن نؤكد أن عقوبة الإيقاف الأصلية لا تزال سارية، نتيجة للاستخدام السابق للألعاب النارية، مؤخراً في المباراة ضد بوروسيا دورتموند، من قبل أقلية صغيرة من المشجعين».
واختتم النادي بيانه قائلاً: «مرة أخرى، يجب أن نوضح تماماً أن الألعاب النارية ليس لها مكان على الإطلاق في مبارياتنا، وإذا حدثت حوادث أخرى، فمن الواضح مرة أخرى أن هناك خطراً كبيراً للغاية يتمثل في عدم السماح لمشجعينا بالوصول إلى المباريات المستقبلية».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
سلتيك
بايرن ميونيخ
دورتموند
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
الرياضة
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
اليوم 21:29
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
الرياضة
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
اليوم 21:27
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
الرياضة
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
اليوم 21:19
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
اليوم 21:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©