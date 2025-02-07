مشجعو سلتيك يحضرون مباراة البايرن في «أبطال أوروبا»



لندن (د ب أ)



يستطيع مشجعو سلتيك الأسكتلندي الآن حضور مباراة الفريق ضد بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا في ألمانيا، بعد حصولهم على إعفاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وكان بطل أسكتلندا تعرض لحظر مع إيقاف التنفيذ يتعلق بحضور جماهيره مباراته القارية المقبلة التي يخوضها خارج قواعده، بعدما تلقى إشعاراً تأديبياً عقب إلقاء مشجعيه عبوة دخان خضراء خلال خسارة الفريق 2 - 4 أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي الشهر الماضي بالمسابقة القارية.

ورغم ذلك، أفلت سلتيك من غرامة مالية بعد قرار من هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة لـ «اليويفا».

وتلقى النادي الأسكتلندي غرامة قدرها 10 آلاف يورو (10390 دولاراً) لإشعال جماهيره الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات.

وكان سلتيك تلقى غرامة مضاعفة وحظراً لمباراة واحدة على بيع التذاكر لجماهيره المسافرة، والذي تم تعليقه لمدة عامين، بعد إشعال جماهيره الألعاب النارية بكثافة في مباراته ضد بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي.

وحذر سلتيك جماهيره بعد الإشعار التأديبي الأخير، من إمكانية فرض حظر على حضور مشجعيه مباراة الفريق ضد مضيفه بايرن ميونيخ على ملعب (أليانز أرينا) في 18 فبراير الجاري بإياب دور الـ 16 لدوري الأبطال، لكن إدارة النادي تعهدت التقديم «بحجج قوية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

وأكد سلتيك أن المشجعين سيتمكنون من حضور المباراة في ميونيخ.

وأضاف بيان النادي: «كما قلنا سابقاً، بذل سلتيك قصارى جهده، لضمان حضور جماهيرنا لهذه المباراة، ويسعدنا أن (اليويفا) قد نظر في طلبنا المفصل». وأوضح سلتيك: «يمكننا أيضاً أن نؤكد أن عقوبة الإيقاف الأصلية لا تزال سارية، نتيجة للاستخدام السابق للألعاب النارية، مؤخراً في المباراة ضد بوروسيا دورتموند، من قبل أقلية صغيرة من المشجعين».

واختتم النادي بيانه قائلاً: «مرة أخرى، يجب أن نوضح تماماً أن الألعاب النارية ليس لها مكان على الإطلاق في مبارياتنا، وإذا حدثت حوادث أخرى، فمن الواضح مرة أخرى أن هناك خطراً كبيراً للغاية يتمثل في عدم السماح لمشجعينا بالوصول إلى المباريات المستقبلية».