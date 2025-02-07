تشيلسي.. «الخبر الحزين»



لندن (د ب أ)



كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن المهاجم الإسباني الشاب مارك جويو تعرض لإصابة، ربما تبعده لفترة طويلة الأمد، خلال فوز الفريق الأزرق 2 - 1 على ضيفه وستهام يونايتد، يوم الاثنين الماضي، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج جويو «19 عاماً»، الذي حل بديلاً لزميله السنغالي نيكولاس جاكسون، مصاباً بعد نهاية المباراة، التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وأوضح ماريسكا أن جويو، الذي انضم لتشيلسي قادماً من برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، تعرض لإصابة ربما تبعده عن المستطيل الأخضر فترة طويلة مثل روميو لافيا وويسلي فوفانا.

وصرح ماريسكا قبل لقاء تشيلسي مع مضيفه برايتون، السبت، في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي «إصابة مارك تبدو سيئة».

وأضاف المدرب الإيطالي: «لا يبدو أنها إصابة بسيطة، ولا أعرف بالضبط إلى متى سيستمر غيابه عن الفريق، ربما أسابيع أو شهوراً».

وخرج جاكسون، الذي أحرز 9 أهداف مع الفريق اللندني حتى الآن، مصاباً بكدمة، لكن من المرجح أن يلعب مع الفريق بعد فترة قصيرة.

وفي ظل إصابة جويو وجاكسون، سيكون الفرنسي كريستوفر نكونكو هو الخيار الهجومي الوحيد لماريسكا، قبل رحلة الفريق إلى ملعب أميكس.

ورد ماريسكا عندما سئل عن حالة جاكسون، قائلاً «ربما يكون الأمر محفوفاً بالمخاطر، لكن لا يبدو أنه سيغيب فترة طويلة».