«قرعة مرعبة» في «أبطال أوروبا» للسيدات



نيون (أ ب)



أجريت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في مدينة نيون السويسرية قرعة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن العديد من المواجهات القوية، حيث أوقعت ريال مدريد الإسباني في مواجهة أرسنال الإنجليزي، بينما يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه تشيلسي.

ويلعب فولفسبورج الألماني مع برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني مع أولمبيك ليون الفرنسي.

وتقام جولة الذهاب بدور الثمانية على ملاعب الريال ومانشستر سيتي وفولفسبورج والبايرن 18 و19 مارس المقبل، فيما تجرى جولة الإياب على ملاعب أرسنال وتشيلسي وبرشلونة وليون 26 و27 من ذات الشهر.

ويلتقي الفائز من فولفسبورج وبرشلونة في الدور قبل النهائي مع الفائز من مانشستر سيتي وتشيلسي، بينما يلعب الفائز من الريال وأرسنال مع الفائز من البايرن وليون في مواجهة المربع الذهبي الأخرى.

وتقام جولة الذهاب في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية 19 و20 أبريل المقبل، بينما تجرى جولة الإياب 26 و27 من الشهر نفسه.

يذكر أن العاصمة البرتغالية لشبونة تستضيف المباراة النهائية للبطولة 24 مايو المقبل.