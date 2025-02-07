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الرياضة

سان جيرمان يمدد عقد «المدافع الدولي»

سان جيرمان يمدد عقد «المدافع الدولي»
7 فبراير 2025 20:45

باريس (أ ف ب)

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مدد الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الدولي البرتغالي نونو منديش عقده حتى عام 2029 مع عام اختياري.
وأوضح المصدر أن منديش «22 عاماً»، والذي كان عقده سينتهي في نهاية موسم 2025-2026، وقع عقداً جديداً حتى يونيو 2029 مع عام إضافي، مؤكداً معلومات من وسائل إعلام عدة.
وتابع أن الإعلان الرسمي عن التمديد الذي تم بزيادة كبيرة في الراتب، سيكون وشيكاً.
وكانت هناك حالة من عدم اليقين لمدة أسابيع عديدة حول تمديد عقد لاعب سبورتينج السابق وحقيقة رغبته في البقاء في باريس سان جيرمان، مع اهتمام بشكل خاص من مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه، ولكن العقد الجديد أصبح الآن محسوماً.
وانتقل منديش الى سان جيرمان في عام 2022 مقابل 45 مليون يورو، وخاض معه حتى الآن 107 مباريات، وهو ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي.
ويأتي هذا التمديد بعد تمديد عقد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي ولاعب الوسط الدولي البرتغالي فيتينيا حتى عام 2029، وعقد المدرب إنريكي حتى عام 2027، وهي عمليات لم يتم الإعلان عنهما رسمياً بعد.
ولم يتم تحديد موعد التمديد المحتمل لحارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما، والذي ينتهي عقده في عام 2026.

 

فرنسا
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
أشرف حكيمي
جانلويجي دوناروما
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