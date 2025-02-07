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الرياضة

الأندية تنفق 35. 2 مليار دولار في «الانتقالات الشتوية»

الأندية تنفق 35. 2 مليار دولار في «الانتقالات الشتوية»
7 فبراير 2025 21:02

 
زيورخ (د ب أ)

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شهدت أحدث فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة تسجيل مجموعة من الأرقام القياسية في فئتي كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات، وهو ما أظهره التقرير الموجز عن الانتقالات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وبحسب التقرير الذي أعده قسم «الفيفا» المعني بالشؤون القانونية والامتثال من مقره في مدينة ميامي الأميركية، شهد يناير 2025 إجراء 5863 انتقالاً دولياً في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يشكل أكبر عدد انتقالات في فترة انتقالات يناير، وزيادة بنسبة 20% تقريباً بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 .
وأنفقت الأندية إجمالي 35. 2 مليار دولار على رسوم الانتقالات الدولية، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي لـ «الفيفا»، وهو رقم قياسي جديد لفترة الانتقالات لشهر يناير، ويمثل ارتفاعاً بنسبة 9. 57% مقارنة بشهر يناير 2024، وأعلى بنسبة 1. 47% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في نفس الشهر من عام 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أرقام قياسية في كرة القدم الاحترافية للسيدات، إذ أنفقت الأندية 8. 5 مليون دولار على رسوم الانتقالات الدولية، وهو أكبر حجم إنفاق مقارنة بأي فترة انتقالات سابقة لشهر يناير، وأكثر من ضعفي الرقم القياسي السابق (6. 180%) المسجل في يناير 2024.
كما تم تسجيل نحو 455 انتقالاً دولياً في كرة القدم الاحترافية للسيدات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6. 22% بالمقارنة مع الرقم القياسي السابق والمسجل في يناير 2024 .
وفي كرة القدم للرجال، تصدرت الأندية الإنجليزية قوائم الفرق الأكثر إنفاقاً على رسوم الانتقالات بإجمالي 6. 621 مليون دولار، وتليها أندية ألمانيا (7. 295 مليون)، ثم إيطاليا (8. 223 مليون)، وفرنسا (7. 209 مليون)، والسعودية (1. 202 مليون).
في هذه الأثناء، تلقت أندية فرنسا أكبر قيمة إجمالية لرسوم الانتقالات (371 مليون)، تليها أندية ألمانيا (2. 226 مليون)، تليها إنجلترا (2. 185 مليون)، والبرتغال (4. 176 مليون)، وإيطاليا (162 مليون)، وجميعها بالدولار.
وجاءت البرازيل في المركز الأول على قائمة الدول في الانتقالات الواردة (471)، تليها الأرجنتين (265)، والبرتغال (207)، وإسبانيا (200)، وإنجلترا (190).
أما الدول صاحبة أكبر عدد من الانتقالات الصادرة فهي الأرجنتين (255)، والبرازيل (212)، وإنجلترا (211)، والولايات المتحدة الأميركية (188)، والبرتغال (170).
وكانت الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقاً في كرة القدم للسيدات (3. 2 مليون دولار)، كما احتلت المركز الأول بأكبر عدد انتقالات واردة (39).
كما كان يناير 2025 أول فترة انتقال على الإطلاق تشهد تسجيل انتقالات بقيمة إجمالية تزيد عن مليون دولار في كرة القدم الاحترافية للسيدات.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
الدوري الإنجليزي
الدوري الفرنسي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري السعودي
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