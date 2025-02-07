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الرياضة

دوران يقدم أوراق اعتماده مع النصر بهدفين

دوران يقدم أوراق اعتماده مع النصر بهدفين
7 فبراير 2025 21:50

 
الرياض (د ب أ)

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قاد النجم الدولي الكولومبي، جون دوران، فريقه النصر إلى الفوز على ضيفه الفيحاء 3- صفر، ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل دوران، الذي شارك للمرة الأولى مع النصر، بعد انضمامه إليه قادماً من أستون فيلا الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية، هدفين للنصر في الدقيقتين 22 و72، في أول ظهور له مع الفريق.
من جانبه، وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصمته على المباراة، من خلال تسجيل هدف في الدقيقة 74، ليصل إلى 329 هدفاً في مسيرته الكروية. ورفع النصر رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف الهلال، صاحب المركز الثاني، والذي يلعب السبت مع ضيفه ضمك، وبفارق ثماني نقاط خلف الاتحاد المتصدر.
على الجانب الآخر تجمد رصيد الفيحاء، عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
الهلال السعودي
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