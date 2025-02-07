كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور.. «الوصل» و«إس بي كي» يتفوقان في «الحر»

دبي (الاتحاد)

شهدت منافسات «الحر»، و«الشاهين» في بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، مناقسات قوية، وفي شوط «الحر»، عانق فريق الوصل رمز الفرخ، محققاً المركزين الأول والثاني بالطير «الذيب»، قاطعاً المسافة بزمن 16.598 ثانية وبالطير «مقدم» بزمن 17.223 ثانية، وجاء الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في المركز الثالث، من خلال الطير «حطام» بـ 17.516 ثانية.

وفي شوط الرمز الحر جرناس، تفوق فريق «اس بي كي» بالحصول على المركز الأول، بالطير «أتش 10» بزمن 16.237 ثانية، وجاء الطير «فنان» لفريق «الهلال»، ثانياً بـ 16.863 ثانية، وجاء ثالثاً فريق «الوصل» بالطير «الملثم» بـ 16.942 ثانية.

وفي منافسات «شاهين»، حقق فريق «إم 7» المركز الأول في رمز الفرخ بالطير «إس كي 3» بزمن 17.211 ثانية، فيما جاء فريق «الهلال» ثانياً بالطير «إس 1» بـ 17.263 ثانية، وحلّ ثالثاً فريق «الوصل» بالطير «الذهب» بـ 17.292 ثانية.

وتفوق فريق «أربي جي» في شوط الرمز شاهين جرناس، بالطير «مزيون» بزمن 16.806 ثانية، أما المركز الثاني ذهب إلى فريق «إف 3 إس» بالطير «المارد» بـ 17.471 ثانية، وثالثاً جاء فريق «إم 7» بالطير «إس 3» بـ 17.528 ثانية.

يرى راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النجاح المستمر الذي تحققه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هو ثمرة لتضافر جهود الجميع، سواء كان ذلك من فرق العمل داخل المركز، أو شركائنا من مختلف الجهات.

وأضاف: إن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تمثل حدثاً رياضياً وتراثياً مهماً يعكس الهوية الإماراتية، ونجحنا في تنظيمها بمستوى عال، بفضل الاحترافية التي يتمتع بها فريق العمل، وعملت جميع الفرق في المركز بتعاون وتنسيق كاملين، وكان التزامهم بتقديم أفضل تجربة للمشاركين والجماهير هو مفتاح نجاح البطولة، من التخطيط والتنظيم اللوجستي، إلى توفير احتياجات الصقارين والمشاركين كافة، مروراً بتقديم خدمات متميزة للزوار، كل ذلك أسهم في تقديم حدث استثنائي يليق بسمعة الإمارات.