«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الثانية لسباق «فولتا» بإسبانيا

لانوسيا (وام)



فاز البرتغالي جواو ألميدا، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي للدرجات الهوائية، بالمركز الثالث للمرحلة الثانية من سباق فولتا لاكومونيتات فالنسيا الذي انطلق اليوم في إسبانيا، وامتد لمسافة 166 كم من لانوسيا إلى بينيفاتو.

واستطاع دراجو فريق الإمارات - إكس آر جي خلال السباق أن يقدموا العديد من التحركات المبهرة في الصعود الأخير، حيث هاجموا المجموعة المنخفض عددها بشكل كبير قبل المنحدرات الشديدة الأخيرة المؤدية إلى فونت دي بارتجات.

ومع احتلاله المركز الثالث عند خط النهاية، تقدم ألميدا إلى المركز الثاني في التصنيف العام قبل المرحلة الثالثة، بفارق ثانيتين فقط عن المتصدر ماتيا فاسيك «ليدل- تريك».

وقاد الصعود الأخير المتسابقين إلى أعلى قمة في مقاطعة أليكانتي، حيث بلغ متوسط الانحدار 9.5% على مدى 4.3 كم.