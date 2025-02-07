السبت 8 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الثانية لسباق «فولتا» بإسبانيا

«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الثانية لسباق «فولتا» بإسبانيا
7 فبراير 2025 22:19

لانوسيا (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»


فاز البرتغالي جواو ألميدا، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي للدرجات الهوائية، بالمركز الثالث للمرحلة الثانية من سباق فولتا لاكومونيتات فالنسيا الذي انطلق اليوم في إسبانيا، وامتد لمسافة 166 كم من لانوسيا إلى بينيفاتو.
واستطاع دراجو فريق الإمارات - إكس آر جي خلال السباق أن يقدموا العديد من التحركات المبهرة في الصعود الأخير، حيث هاجموا المجموعة المنخفض عددها بشكل كبير قبل المنحدرات الشديدة الأخيرة المؤدية إلى فونت دي بارتجات.
ومع احتلاله المركز الثالث عند خط النهاية، تقدم ألميدا إلى المركز الثاني في التصنيف العام قبل المرحلة الثالثة، بفارق ثانيتين فقط عن المتصدر ماتيا فاسيك «ليدل- تريك».
وقاد الصعود الأخير المتسابقين إلى أعلى قمة في مقاطعة أليكانتي، حيث بلغ متوسط الانحدار 9.5% على مدى 4.3 كم.

الإمارات
الدراجات
فريق الإمارات للدراجات
إسبانيا
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
الرياضة
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
اليوم 21:29
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
الرياضة
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
اليوم 21:27
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
الرياضة
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
اليوم 21:19
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
اليوم 21:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©