بيراميدز يستعيد صدارة الدوري المصري



القاهرة (د ب أ)



فاز بيراميدز بصعوبة على مضيفه سموحة 1- صفر، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الأهلي، حامل اللقب، صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سموحة عند 14 نقطة في المركز العاشر. وسجل علي جبر هدف المباراة الوحيد لبيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى، فاز حرس الحدود على ضيفه إنبي 1- صفر، وسجل محمد أشرف روقا، الهدف الوحيد لحرس الحدود في الدقيقة 87 من ضربة جزاء. وشهدت المباراة تعرض أحمد العجوز، لاعب إنبي، للطرد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إنبي عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.