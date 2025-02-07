الجزيرة يتفوق على العروبة في «مباراة التسعة»



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



قفز الجزيرة إلى المركز الرابع، بعد فوزه على العروبة 5- 4، في «الجولة الـ15»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، على استاد دبا، ليصل إلى «24 نقطة»، فيما تجمد رصيد العروبة عند «النقطة الثالثة» في المركز الأخير.

تقدم العروبة بهدف المهاجم الجديد فيف أوتابور في الدقيقة 33، إثر تمريرة من خالد يحيى، وأدرك الجزيرة التعادل بهدف برونو أوليفيرا في الدقيقة 44.

وخلال الشوط الثاني، أحرز الجزيرة هدفين سريعين بتوقيع رافيل تاجير في الدقيقة 54، ونبيل فقير في الدقيقة 58، ولكن المدافع خليفة الحمادي يهز شباك فريقه بـ«النيران الصديقة»، ويحسب لـ«فخر أبوظبي» نجاحه في إضافة الهدفين الرابع والخامس عن طريق أحمد فوزي في الدقيقة 65، ونبيل فقير في الدقيقة 66، ورد العروبة بالهدفين الثالث والرابع وسجلهما ويتنس كومبو في الدقيقة 68، وعلي عيد في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة الغزيرة بالأهداف لمصلحة الجزيرة.