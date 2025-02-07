بيلوتشي يواصل صيد الضحايا في روتردام



لاهاي (أ ف ب)



ضمّ الإيطالي ماتيا بيلوتشي نظيره اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف الـ 12 عالمياً إلى قائمة ضحاياه، وأقصاه من الدور نصف النهائي لدورة روتردام الدولية للتنس، بفوزه عليه 6-4 و6-2 في الدور ربع النهائي.

وعانى تسيتسيباس بمواجهة إرسال بيلوتشي «العسراوي»، فضلاً عن ضرباته القوية التي جعلته يهيمن على اللقاء.

وقال بيلوتشي (23 عاماً) الذي لم يسبق له بلوغ نصف نهائي إحدى دورات الـ 500 «في بداية الأسبوع، لم أكن أبداً أتوقع هذه النتيجة».

وتابع «كنت استمتع بنفسي على أرض الملعب، اليوم أعتقد أنني لعبت بشكل أفضل، ومن الناحية الفنية، ضد خصم رائع، لكنني كنت في حالة ذهنية للقتال من أجل كل نقطة».

وسبق لبيلوتشي المصنف الـ 92 عالمياً أن اظهر علو كعبه بإقصاء الروسي دانييل مدفيديف في الدور السابق.

وشكّل الإيطالي نداً قوياً لتسيتسيباس منذ بداية اللقاء، حيث تمكن من كسر إرساله في وقت حساس ليتقدم 5-4 في المجموعة الأولى، قبل أن يحسمها على إرساله.

وتواصلت معاناة تسيتسيباس في المجموعة الثانية، حيث كسر إرساله بيلوتشي مجدداً ليتقدم 3-1.

وتابع بيلوتشي تفوقه اللافت كاسراً إرسال منافسه مرة أخرى لينتزع التقدم 5-1، ومع أن تسيتسيباس حاول إطالة أمد المباراة بتقليصه النتيجة، لكن سرعان ما حسم الإيطالي المجموعة بسهولة 6-2 ومعها بطاقة العبور إلى دور الأربعة لمواجهة الأسترالي أليكس دي مينور وصيف النسخة الماضية الفائز على الألماني دانيال ألتماير 6-1 و6-4.